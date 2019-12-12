尼日利亞雙胞胎膚色一黑一白　婦人不停被問兩孩是否親生兒

孩子與父母膚色完全不同的機率會有多高？尼日利亞一位30歲的婦女斯塔茜（Stacy Omirin）喜迎一對雙胞胎來臨，但神奇的是，史黛西與丈夫都是黑人，兩個孩子卻有一個是「完全的白人」，也讓許多人每每見到都會問史黛西嬰兒是誰的孩子。

據英國《都市報》報道，史黛西與丈夫巴巴吉德（Babajide）是一對黑人夫妻，2月史黛西產下一對雙胞胎丹尼爾和大衛，當時醫生告訴她第二個孩子出生時有著金色的頭髮，令夫妻倆不敢相信，結果真的見到孩子發現，兩人真的是一黑一白（點圖放大瀏覽）↓↓↓

白皮膚的大衛因先天患有白化症，使他天生缺乏黑色素，頭髮與皮膚都不會有色素沉澱，使他看起來像是個白人。也因為兩個孩子特殊的反差，讓一家人出門時都會被路人質疑大衛是否真的是斯塔茜的孩子。斯塔茜表示總會回答都是她所生的，但路人總認為她在開玩笑。

斯塔茜受訪時說：「他們是如此美麗和可愛，對我們所有人來說，他們都是可愛的。」

當初他們將孩子介紹給家庭裡其他成員時也都相當吃驚，但每個人都相當歡迎兩個孩子。斯塔茜提到，白化症嬰兒在尼日利亞並不常見，他們相當特別。

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