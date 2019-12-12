美國地產公司聖誕晚會派逾7千萬獎金人人有份　員工打開信封秒哭

美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終佳節晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發出總額1000萬美元（約7800萬港幣）的大紅包，全公司人人有獎，不少員工在看到自己所拿到金額的當下瞬間飆淚。

馬里蘭州房地產公司St. John Properties，7日舉行年度聖誕晚會，老闆給198名員工準備了一個大驚喜，只見現場每個人手上都拿著寫著自己名字的紅包。

沒多久，董事長愛德華聖約翰（Edward St. John）和總裁勞倫斯梅克蘭茲（Lawrence Maykrantz）上台宣布，因為公司在今年達成重大里程碑，完成在8個州內開發包括辦公大樓、商場和倉庫等建案共2千萬平方英尺，14年間整整翻了一倍，總價值達35億美元，所以高層決定給大家發一個1千萬美元的大紅包，每個人會依照年資獲得一筆獎金。

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公司晚會影片可見，當員工打開紅包時，不少人馬上紅了眼眶、張大嘴巴，不敢相信收到這麼好的禮物。《CNN》報道，平均來看，每名員工拿到5萬美元。金額最低的獎金為100美元，頒給一名才剛獲聘的員工，最高額的獎金則達27萬美元（約210萬港幣）。

總裁梅克蘭茲表示，員工事後搶著排隊跟他們擁抱，一個個哭成淚人，告訴他們要怎麼運用這筆意外之財，改善他們的生活。這是St. John Properties創立以來，首次由公司出資，把旗下8個分支和全國分公司的員工，全都請來總公司一起參加年度聖誕晚會。

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