美國人為省錢貪方便　服食魚用抗生素　專家警告或增細菌抗藥性

在美國，看醫生對許多人來說是一項龐大開銷，美國衛生系統藥師協會（ASHP）本月會議上發表的研究指出，部分美國人可能擅自服用魚類抗生素以取代看醫生，細菌抗藥性問題可能惡化。

英國《衛報》報道，不像其他抗生素，魚類用抗生素不需要處方簽就可以在線上購買，而且寵物魚類抗菌藥物也相對便宜。

研究學家分析網上可購得的魚類抗生素評論發現，有小部分但明顯比例的消費者針對魚類抗生素做出人類服用後的評論。研究學家發現，至少五種魚類用抗生素和人類抗生素有相同的標記、顏色和形狀，可能助長民眾使用。

南卡羅萊納大學藥學院藥劑師、研究報告共同作者布克斯泰弗（Brandon Bookstaver）表示：「民眾使用魚類抗生素可能性雖低，但人類服用任何動物用抗生素都令人擔憂。」

研究學家發現，至少五種魚類用抗生素和人類抗生素有相同的標記、顏色和形狀，可能助長民眾使用。（Adam Nieścioruk/Unsplash）

布克斯塔佛說：「在沒有健保人員監督下自行用藥、取得抗生素，可能提高抗藥性且延誤適當治療。我們尤其擔心，人類使用魚隻抗生素評論的正面回應，可能會鼓勵其他民眾使用。」

研究學家發現，24個不同網站上販售九種不同抗生素，包括最常以處方籤開給民眾的青黴素（penicillin）和阿莫西林（amoxicillin）。雖然研究人員檢視的2228個評論中只有55個評論與人類服用相關，但有將近五百人按讚及不喜歡。至少一名網路賣家回應網友提問，表示魚類用抗生素適合人類服用。

《衛報》報道指出，至少2700萬個美國人因沒有健保無法使用醫療系統。此外，根據凱澤（Kaiser）家庭基金會調查顯示，四分之一的美國人支付藥物開銷有困難。

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