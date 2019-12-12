【英國大選2019】延續八十載傳統　周四是投票「吉日」？

英國在12月12日舉行大選，除了是當地近96年以來首次在12月進行投票外，亦是近5年內第三度大選，對於執政保守黨及首相約翰遜（Boris Johnson）而言，這次選情對英國及歐盟之間的前途極為重要。不過話說回來，為甚麼英國的投票會在周四舉行？

英國大選2019：首相約翰遜能否勝選，兌現脫歐承諾？（Reuters）

縱觀英國的選舉歷史，在1918年前，投票通常橫跨數日，但有批評指這種措施會為其中一個政黨得勢的可能，於是英國通過《1918年人民代表法》（1918 Representation of the People Act），將投票日數限制於一日。自此每次的選舉主要都在周四舉行（1918、1922、1924及1931年除外），但究竟英國人何以將投票日於周四而不是像法國等國家定於周日？

這個原因眾說紛紜，但與歷史和傳統不無關係。

在政治而言，大選結果通常在周五早上塵埃落定，意味新首相可以利用整個周末時間組成內閣，令政府在下周一可以正常運作。

英國大選2019：自民黨黨魁斯溫森（Jo Swinson）到酒吧拉票，但原來以前英國人曾經憂慮到酒吧慶祝快樂周五時，隨時成為親保守黨人士的拉票對象。（Reuters）

酒吧消遣變拉票活動？

另一方面，民眾通常在周五獲發薪水，假如他們當日放工到酒吧消遣，或可能受到親保守黨的酒商游說而左右選情。同樣地，他們周日到教會時，又或會面對傾向自由派的教會影響。

當地普遍認為，政治人物和宗教人士在周四的影響力最為輕微，因此選擇這一天最為恰當。而且在古代的英國，農民往往在周四到市集交易，令他們易於投票。因此英國選舉委員會曾經在2008年就投票日安排於周日而進行諮詢，但結果傾向負面，於是周四就繼續成為當地各方公認的投票「好日子」。

英國大選2019：氣象部門預測投票日天氣寒冷，但有專家相信這不會影響選民盡公民責任。（Reuters）

天氣凍就可以不投票？

不過，選民除了考慮時間因素外，當地氣象部門預測，12日的天氣寒冷有雨，隨時影響民眾的投票意欲，但有研究選舉史的專家認為，戰後最多人投票的選舉是在1950年的冬天，當時有接近八成四選民投票。而在1970年代的兩次冬季大選都錄得七成以上投票率，到底現在的英國人會否保持這項佳績，很快自有分曉。