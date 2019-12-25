【2010年代回顧】共享大潮流降臨　卻是天使與魔鬼之間

共享經濟（Sharing Economy）潮流在2010年代正式崛起，從民眾出街搭車用Uber、出遊找民宿靠Airbnb，後來更是愈變愈多花款，有企業鼓勵大家連屋企廁所、衣櫥內的衣服也共享。共享時代是否創造更美好的社會？它以「天使」姿態降臨，顛覆傳統商業模式，讓每一個人也成為可以共享自己手上東西的賣家，但踏入2010年代後半，共享經濟的「魔鬼」一面漸漸浮現，與傳統法規的衝突，更成為全球政府頭痛的問題。

Uber是共享經濟內的龍頭企業之一（Getty Images）

天使：Airbnb、Uber崛起 人人都是供應者

Airbnb在2008年創立、Uber在2009年正式出現，這些共享企業都在2010年代急速發展，共享經濟展現「天使」的一面：它除了為消費者帶來新選擇外，還改變商業模式，讓人人都可以變成「供應者」。

「共享」標榜善用各人的閒置資源，在車子、房屋閒置的時候，把它們分配到有需要者的手上，創造共贏世界，結果在這個模式下，人人都可以透過中介平台共享自己的遊艇、房屋甚至是自己的技能等，變成自己的生財工具，完全打破傳統由企業統一供貨或提供服務的模式。

共享經濟也因此刺激Gig economy（散工經濟）發展，在正職之外，大眾共享自己的資源，可以變成短暫的包租公，又或是做Uber司機、共享廚藝的臨時廚師等，大大增加了大眾做「副業」的機會。

Airbnb創辦人由短期出租自己的房子開始，再成為幫他人找房子的網站。圖為共同創辦人切斯基（Brian Chesky）（Airbnb官網）

大眾擁抱共享經濟 家中廁所也可共享

在2010年代，共享企業的幕後創業故事逐一成為焦點，譬如Airbnb創辦人從支付房租都有困難至成功建立訂房王國、Uber創辦人是如何經歷多次失敗等（見圖輯）。這些企業的冒升，加上之後更多共享企業加入市場，鼓勵大眾連家中的廁所、衣櫃內的衣服也可以共享等，也正正成為大眾擁抱共享經濟的例證。

這些共享企業背後有怎樣的故事？請點擊圖輯：

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見證社會改變：「不擁有，共享。」

共享經濟崛起的背後，事實上也見證社會的新觀念。2011年3月，美國《時代》周刊列出10個即將改變世界的概念，其中一個便是「不擁有，共享。」（Don't Own. Share.）就是年輕消費者更傾向不一樣的消費模式，不一定要購買，可以是租借、分享，甚至認為共享更加環保，且分享過程也會構成一種新鮮的社交體驗，而不是追求做購物狂。

日本社會學家、著作有《下流社會》的三浦展，便在另一本著作《第4消費時代》中提出共享經濟成為大趨勢。他指出，相對於第3消費時代的大量生產、大量消費，人們在第4消費時代中，從私有主義走向分享意識、從利己主義走向利他主義，也更為擁抱與人共享的概念，從「購物使人幸福」的時代，轉向迎接共享社會。

一班Uber與Lyft司機9月10日在紐約示威，要求獲得更好薪酬待遇（Getty Images）

↓↓↓2010年代見證共享潮流崛起，但也有一批事物在這十年逐漸消失。想了解更多，請觀看圖輯：

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魔鬼一面：經營手法游走法律邊緣 引發全球示威浪潮

共享經濟希望創建一個消費者、供應者、中間人（共享企業）多贏的局面，但當共享企業規模愈來愈大時，也「不幸」的是明顯出現問題，一方面得到消費者支持，另一方面卻與社會的常規激烈衝突。

共享企業改變社會背後，經營手法游走於法律邊緣。例如Uber鼓勵車主把現有私家車「共享」提供運輸服務，但當中是免去傳統的士貴價牌照、經營稅項，在傳統業界眼中，這自然是白牌的士，對此恨之入骨。至於Airbnb，鼓勵業主短暫出租自己的房子，又何嘗不是繞過經營酒店或民宿的法例？

隨著Uber、Airbnb等業務擴張，惹來大量爭議，尤其是全球運輸業界掀起示威對抗，在香港、韓國、西班牙、意大利、德國等地，皆出現反Uber等叫車App的示威，各地政府也為了擺平業界不滿，紛紛向Uber祭出禁令。

一班叫車服務平台的司機8月底在加州示威，要求成立工會，爭取勞工權益（Getty Images）

共享經濟刺激Gig Economy，但也挑戰法規。例如在Uber經營制度下，「司機」自僱、欠勞工保障，受到法律挑戰、全球都經歷官司，Uber強調他們只提供配對服務，但在加州、紐約，當地法庭相繼判定Uber司機屬於正式員工，需獲福利、受勞工保障，而此顯然會大大增加Uber的經營成本，連番的官司戰役至今繼續上演。

當然更進一步的是，不少人開始提出共享經濟「是創新還是剝削」的質疑，甚至反過來擔心一旦經濟「Uber化」，會否人人打散工、個個欠保障？

錢也可共享？企業「LendingClub」主打配對債主與債仔，2014申請IPO，2016年曾走向財務危機（LendingClub）

走入謎局 共享企業是泡沫？

到了今天，共享經濟繼續獲視為極有前景，Uber成為2019年的最大IPO，但問題是這個共享概念也出現泡沫危機，除了Airbnb連續2年獲利外，其他大共享概念企業如Uber、Wework、Lyft、中國的「滴滴出行」等，至今仍然虧蝕，其中Uber、滴滴出行一年的蝕錢幅度可以達到上百億港元，陷入蝕錢泥潭，WeWork則在2019年11月宣告將大舉裁員超過2400人。

《福布斯》（Forbes）分析，共享車行業的結構特色，便包括有限的產品差異、消費者轉用平台的成本低、忠誠度低，還有競烈的行業競爭等，這讓人明白Uber為何不願意單向提升收費，甚至造成Uber與Lyft等平台都出現割價戰。

國際會計師行羅兵咸永道（PwC）估計，共享經濟的規模會從2014年的150億美元，暴升至2025年的3350億美元。但是這些企業如何找到的獲利模式，也成為踏入2020年後最要解決的問題。