Google Fitbit手錶變「捉姦神器」　男友凌晨4時心跳飆高揭偷食

世界說
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美國智能手錶研製企業Fitbit研發的運動智能手錶鼓勵許多人按時運動，也有一些情侶會藉此互相激勵。然而，美式足球聯賽NFL體育記者斯萊特（Jane Slater）卻在Twitter上表示，自己在使用Fitbit有段悲慘的經歷，她曾用手錶監測的心跳，抓到前男友出軌的證據。

斯萊特的同事4日在Twitter說，自己曾在3年前買給妻子一部Peloton的智能單車，連結Fitbit可以確認妻子的運動狀況，妻子也很開心的在使用。斯萊特看到後則發文表示，有一年的聖誕節，男友買了一對Fitbit的智能手錶給她和自己使用，還開啟同步功能，在沒有一起運動時互相提醒和激勵。

男友買了一對Fitbit的智能手錶給她和自己使用，還開啟同步功能，在沒有一起運動時互相提醒和激勵。（unsplash@charlottemsk）

斯萊特一開始非常喜歡這樣的模式，直到某一天凌晨4點多時，男友的心跳數突然異常的飆高，且斯萊特完全聯絡不上他，才發現自己被背叛了，當場抓到男友「偷食」的事實。原本一起運動增進感情的智能手錶，瞬間變成了捉姦用的神器。

斯萊特公開自己的辛酸史後，引起網友熱議表示「男友也太蠢了，怎麼會犯這種錯誤」、「突然覺得自己分手的理由好多了」、「我也要在聖誕節買給我男友」、「每次聽到這種故事，都覺得自己單身還好一點」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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