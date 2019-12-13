經濟艙最新變形座椅設計　可變出個人私密空間　兩側還有「翅膀」

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多數人搭機出國旅遊購買經濟艙，常被迫縮在狹窄的座位內，想睡得舒服只能靠自帶頸枕，或是用外套和毛衣自製枕頭。英國一家設計公司想出創新的解決辦法，透過椅背後方兩側長出來的「翅膀」靠墊，讓旅客可靠著睡覺或閉目養神，還能創造額外的隱私空間。

這個新式座位名為「Interspace」，可適用於絕大多數的既有機艙座位，外觀線條簡單，材質使用碳纖維，因此重量輕。平常摺入椅背的靠墊堅固結實、觸感舒適，可依乘客喜好、分別單獨手動拉出和歸位，能滿足不同旅客的體型和睡姿。

同時，靠墊一拉出來，就幾乎不會注意到鄰座動靜，還能創造專屬小家庭或小團體的私人空間。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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設計團隊在說明稿指出，過往設計客機機艙時，想法都侷限於座位排距，但從靠窗旅客會靠在機窗入睡來看，就能發覺乘客其實想要一個可轉身、可在座位內分配重量的座位。

提出「Interspace」概念的麥爾斯（Luke Miles）曾在維珍航空（Virgin Atlantic）擔任三年設計主管，對於客機機艙瞭若指掌。麥爾斯告訴記者，新飛機客艙設計重點通常都放在頭等艙和商務艙，但他希望便宜的經濟艙座位也能變得舒適，讓旅客長途飛行時，「能好好休息，好好享受旅程」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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