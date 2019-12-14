大阪「貓客棧」即將開業　15隻貓貓陪你玩　對貓毛敏感都住到？

日本朝日新聞中文網報道，可一邊看着貓咪一邊入睡的旅館「貓客棧」，將於16日在大阪中央區開幕。該旅館似乎能在愛貓人士和國外觀光客間受到歡迎。

貓客棧是由在東京、岐阜和大阪經營貓咪中途咖啡廳的「貓咪共和國」（NECO REPUBLIC）公司等營運。該旅館和今年7月開幕的貓咪中途咖啡廳「貓浴池」共通點是設置了讓對貓過敏的人也能入住、以玻璃隔開來的宿舍型房間共8個床位。

咖啡廳的部分共有15隻貓。旅客入住期間可以一邊看著時而玩耍、時而睡覺的貓咪們，一邊也被貓咪觀看，度過住宿時光。該店店長西窪直美表示：「在咖啡廳關門後的微弱光線中，或許可以看到夜行性貓咪們的運動會也說不定。」

貓客棧是由在東京、岐阜和大阪經營貓咪中途咖啡廳的「貓咪共和國」（NECO REPUBLIC）公司等營運 （按圖即睇可愛主子🔻）

+ 10 + 9 + 8

「貓咪共和國」公司從當地的貓咪中途團體等接收貓咪，並經營咖啡廳，尋找領養人。據了解，這次開幕的旅店，其收益將作為貓咪的飼料費和醫療費等。住宿費用為每人每晚未稅價格8500至1.15萬日圓（約港幣600至820元）。

【相關圖輯】日本京都「忍者」主題酒店 滿佈機關陷阱丶陳設神秘又幽暗🔻

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

台灣人在日本搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

薯條倒餐盤吃 速食店員工揭真相勸：最好不要

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】