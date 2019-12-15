羅馬周末「沙甸魚」雲集　意大利版的「和理非、沒大台」運動

意大利首都羅馬12月14日人山人海，有消息指超過10萬人聚集，警方則指高峰期有4萬人左右。這些民眾手持沙甸魚裝飾或標語，他們不是來參加慶祝沙甸魚豐收的嘉年華會，而是出席一場反極右政黨示威。到底意大利人如何像罐頭沙甸魚般，企圖以「迫爆」街道向政客施壓？

這場「沙甸魚」示威源於一場地方選舉的拉票活動，曾任副總理的極右翼聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）在11月中到當地東北的艾米利亞-羅馬涅區（Emilia-Romagna）首府博洛尼亞（Bologna）一間室內運動場，為在1月舉行的地方選舉造勢。

「沙甸魚」運動在11月中發起，並迅速發展到全國多個地區。在11月23日，大批民眾冒雨於雷焦艾米利亞（Reggio Emilia）集會，場面猶如一片「魚海」。（Reuters）

意想不到的人海戰術

而在該造勢活動前一晚，當地一名32歲的政治學系畢業生聖托里（Mattia Santori）聯絡三位朋友，邀請他們向薩爾維尼示威，聖托里亦於Facebook公開邀請網民，呼籲「帶同你的沙甸魚，參加史上最偉大的『像魚』的革命。」

聖托里的原意是召集6000名網民到當地，希望超出薩爾維尼造勢會場的5570名參加者人數，最終有1.5萬人齊集博洛尼亞市中心廣場。這個結果令聖托里等人喜出望外，亦迅速在意大利其他城市「遍地開花」— 摩德納（Modena）、佛羅倫斯（Florence）、塔蘭托（Taranto）、都靈（Turin）、米蘭（Milan）接連都變成「沙甸魚之城」，而14日在羅馬舉行的集會則是至今最大規模，甚至在法國巴黎都有人聲援。

與一般的政治示威不同，「沙甸魚」的集會禁止參加者手持寫有支持政黨的標語，而且大家只可以將訴求寫在沙甸魚圖案的紙卡上。（AP）

「沙甸魚」發起人聖托里居住的艾米利亞-羅馬涅區是二戰後的傳統左翼地區，當地共產黨亦曾活躍一時，但當地可能在地方選舉落入薩爾維利之手，他希望在各地爭取更多支持，打破五星運動（M5S）及中間偏左民主黨的聯盟政府，從而舉行大選，建立極右政權。

薩爾維利擔任副總理期間，曾推出反移民政策，包括禁止向非法移民利用當地港口上岸，因而惹來批評。在羅馬的集會中，就有數以百計的非洲移民組成「黑沙甸」一同參與，他們並不希望見到薩爾維利重掌權力，認為他是外國移民的最大問題。

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「沙甸魚」成為搶票高手？

對於這些沙甸魚「游遍」全國，薩爾維利於Twitter對他們取笑一番，稱自己較喜歡小貓，認為牠們「會在肚餓時吃掉沙甸魚」，但其後言論卻顯得溫和，由批評沙甸魚沒提出實質建議，到讚賞他們對民主進程的貢獻。薩爾維尼的「轉軚」或多或少反映他憂慮選情。民意調查機構Index Research日前公布一份統計，指有四成受訪意大利人認為沙甸魚是薩爾維利的最大敵人。另外亦有民調指，假如沙甸魚組成政黨，有望在全國大選奪得一成七選票。

聖托里卻表示，99%的支持者都不希望沙甸魚像五星運動一樣，由街頭抗爭殺入議會，他表示，這場運動不是為意大利帶來新政黨，而是以更自由和更自發地注入新的政治動力，並強調沒有任何領袖。因此他們如何「游到」下一個政治層面，看來需要更多時間摸索。