日成功令鱘魚變性　原來魚子醬貴全因一個殘忍工序　現有望大降價

日本每日新聞報導，大阪近畿大學9日宣布，一批人工養殖的鱘魚藉由餵食雌性激素全變成雌魚，研究可能有助於找出生產低成本魚子醬的方法。

鱘魚卵製成的魚子醬是昂貴佳餚。由於確認鱘魚性別需花費很長的時間，是魚子醬價格居高不下的原因之一。如果近畿大學研發的技術能廣泛應用，魚子醬可能會降價。

魚子醬廠商為識別鱘魚性別付出高昂成本，他們必須等到鱘魚約3歲時，打開一條又一條鱘魚的腹部，確認牠們生殖腺的顏色和形狀，之後還要將魚肚縫合，放回水中。廠商在確認鱘魚性別前的3年間，也要花費巨大成本養魚。

近畿大學水產研究所助理教授稲野俊直表示，他們在鱘魚人工孵化4個月後，餵食150條西伯利亞幼鱘混有雌激素的飼料約6個月，之後再餵食一般飼料。當他們隨機挑選45條鱘魚檢查時，發現每條都有卵細胞。下一步是觀察其餘的鱘魚5歲時會不會產卵。

近畿大學水產研究所自1995年開始研究鱘魚，並從2008年開始銷售自己的品牌「近畿大學魚子醬」。他們持續採取新方法提升魚子醬品質和生產效率，研究所下一步將用源自植物的植物雌激素，把所有鱘魚變成雌魚。稻野表示：「我們希望5年內研發出讓鱘魚變性的實用化計畫。」

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