澳洲家長捨棄「電子奶嘴」生活　森林學校大行其道

澳洲愈來愈多家長不願孩子玩3C產品（即電腦﹑通訊﹑及消費性電子產品）和室內遊樂設施，森林學校日漸熱門。

丹麥的森林學校讓孩童能在大自然裏漫步和冒險，包括攀爬樹木、岩石，而不是坐在書桌前學習。澳洲廣播公司報導，澳洲布里斯班早期兒童教育專家蘇倫森（Joanne Sorensen）執行的Bush Knowing是一個建構在丹麥森林學校概念上的計畫。

家長及家庭日托團體可以付費在Arana Hills與孩童參加季節性活動，例如尋找蝌蚪、特殊鳥類，玩自然的黏土、繩索課程等。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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作為一個兒童教育家，我們知道盡可能接觸大自然很重要，這也是我的角色存在的目的。 蘇倫森

她表示，她部份職責是幫助家庭了解在大自然中玩樂的好處，尤其是針對那些猶豫戶外活動的家長。她說：「沒錯，戶外有蛇、有蜘蛛、有蜱蟲，大自然中有各式各樣的生物，不過總有安全玩樂的方式。」

歐洲研究結果顯示，參與森林學校的孩童有較好的心理韌性及社交技巧。（FB@Bush Knowing）

家長賴德瑟（Kate Laidsaar）經常與她3歲及5個月大的女兒參加。她說：「我們很喜歡。這讓孩子有機會在大自然玩耍，接觸樹木、石頭和其他東西，而不是公園裏的遊樂器材。」

蘇倫森表示，尋找到看螢幕之外的活動是許多家長參加的動力。

許多人來找我是因為想要與大自然重新連結。我們的生活充斥著科技，民眾想要回到最基本，重新與周遭事物連結。 蘇倫森

陽光海岸大學兒童心理學講師莎曼（Rachael Sharman）表示，孩童在戶外玩耍的時間無疑不夠多。她說：「小孩在戶外玩耍通常是在人造的塑膠遊樂設施，這對孩童並不是最好的地方。」

蘇倫森說，歐洲研究結果顯示，參與森林學校的孩童有較好的心理韌性及社交技巧。她說：「我樂於看見孩童重回戶外及大自然，事實上，成人也一樣。」

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