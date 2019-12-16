新西蘭懷特島有警報　郵輪公司仍推銷火山遊　最終害死多人

紐西蘭懷特島火山9日突然噴發，至今造成至少18人死亡，23人受傷。其中30多名乘客搭乘皇家加勒比公司旗下郵輪「海洋讚禮號」（Ovation of the Seas），該公司官網標榜該行程可接近火山，還能拍下島上大量硫磺構成的鮮豔景象。旅客也受到誘惑，想要拍攝帶點驚險刺激的照片放上社交網絡讓親友和網友讚嘆，不顧當局發布的警報，才決定登島。

懷特島火山爆發已造成至少18人死亡，點圖放大了解更多▼▼▼

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商機驚人 用美照誘惑旅客涉險

儘管這類探險旅遊存在風險，近年仍吸引愈來愈多尋求刺激或希望拍下驚險照片發布社交媒體炫耀的旅客前往。

許多厭倦知名景點的旅客，近年來流行尋找令人興奮、帶點危險性的新景點和新活動，以及將大膽的照片發布到社交媒體的機會，這讓探險旅遊業近年來蓬勃發展，全球市場規模在過去5年翻倍，目前每年營業額可達4500億英鎊。

印尼默拉皮火山上一次於2010年爆發，造成350多人喪生。（路透社）

探險旅遊 甚至去「戰區」健行

探險旅遊一般被定義為任何包含額外風險的行程，如攀岩、健行、洞穴探險、泛舟和滑翔傘。這些活動的風險不僅限於活動本身，也包含活動地點。例如，英國探險旅行公司「荒原」就提供阿富汗健行旅遊。

探險旅遊市場會隨着國際局勢快速改變。伊拉克庫爾德族自治區曾有很長一段時間是探險旅遊熱門景點，但恐怖組織ISIS崛起後，旅客人數急遽下降。幾年前探險旅行者還喜歡去敘利亞和利比亞，但現在這些地方已經沒人敢去。

阿富汗等地近年受恐怖組織伊斯蘭國威脅，旅客人數因而急遽下降。圖為阿富汗南部城市卡拉特9月19日發生自殺式汽車炸彈襲擊事件。（美聯社）

美國聯合市場研究機構指出，多數探險旅行者都是男性，平均年齡36歲，旅行天數平均而言是10天。探險旅遊市場成長，對傳統旅行社是個恩賜。近年來自己訂機票和住宿的自由行遊客大增，讓傳統旅行社頗受影響。

然而，研究顯示，近一半的探險旅行者會請旅行社規劃行程，原因之一是部分旅遊地點要自己訂房訂機票難度較高。相較之下，一般旅行者只有不到三分之一會讓旅行社規劃旅遊。

網站宣傳奇境 卻不見危險

探險旅遊協會的史托維爾表示：「旅行社的套餐行程近來大受打擊。大多數成年人現在都自行規劃假期，而5、60歲的人們卻並非如此。他們過去都是訂購套裝行程，去海灘、迪士尼樂園和拉斯維加斯旅遊，現在他們正在尋找更有趣的行程。」

探險旅遊人數增長也鼓勵郵輪等傳統旅行業者在行程中間添加一些「探險」元素，像是紐西蘭懷特島火山之旅。火山噴發時有47人在島上，包括30多名搭乘皇家加勒比公司旗下郵輪「海洋讚禮號」的觀光客。

懷特島火山噴發時有47人在島上，包括30多名搭乘皇家加勒比公司旗下郵輪「海洋讚禮號」的觀光客。（Farrah Fuerst/Unsplash）

《紐約時報》報道，該公司官方網站的宣傳內容寫道：「近看懷特島火山會令人更加興奮，戴上防毒面具，到達咆哮的蒸汽口、冒泡的泥坑、炙熱的岩漿，和驚艷的酸性火口湖。島上大量硫磺所產生的鮮艷的黃色和橙色構成絕佳景象，準備好你的相機。」

9日前往懷特島的旅客正是受到誘惑，冒險前往警戒層級提高的懷特島火山。

頗受自拍世代歡迎

adventurebucketlist.com的旅遊Blogger史提克利說，探險旅遊變得熱門的另一個原因是，它吸引了自拍世代。

社群媒體流行，驅使個人尋求可以和同儕分享的經驗。光靠文字自吹自擂已經不夠，現在講究有圖有真相，要透過網路相簿和影片吹牛才叫厲害。 史提克利

史提克利也將探險旅遊需求增加，歸因於從事極限運動等激烈活動的人數增加，以及前往偏遠地區比過去方便。

有旅遊Blogger指探險旅遊變得熱門其中一個原因為吸引了自拍世代。（Djamal Akhmad Fahmi/Unsplash）

然而，探險旅遊有時風險很高。2016年，8名英國人參加的一個西方國家探險旅行團雖然有阿富汗軍人護送，仍在阿富汗西部遭到神學士激進組織伏擊。武裝分子最後被擊退，但有5名遊客和1名阿富汗司機受傷，最後旅行團被北約組織直升機救出。

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