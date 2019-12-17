真・神作降臨！「模擬耶穌」第一身體驗神蹟　仲可以單挑撒旦

就在最近，一款名為《我是耶穌基督》(I Am Jesus Christ) 的「神作」如驚喜般突然在 Steam 平台上架。根據商品頁面所提供的資訊，這是一款能讓玩家扮演耶穌基督四處施行神蹟奇事的「高度寫實模擬遊戲」。

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雖然聽起來可能有點像是個玩笑，但負責發行本作的PlayWay過去其實還曾經推出過《房產達人》（House Flipper） 以及《汽車技工模擬器》（Car Mechanic Simulator）等多款備受好評的「模擬遊戲」。至於這款最新力作，目前則尚未公開正式的上市日期。

近年來，Steam開始出現許多奇特的獨立開發遊戲，雖然Valve也逐漸在篩選粗製濫造的遊戲並從平台上下架，但某部分題材選擇特別的作品仍常常引起玩家們的熱烈討論。像是不久之前的《我愛肯德基爺爺！吮指美味約會模擬器》（I Love You Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator）。

根據Steam商品頁面上的介紹，《我是耶穌基督》是一款改編自新約聖經的第一人稱模擬遊戲，本作將會收錄耶穌接受洗禮，一路到遭釘十字架，最終復活的故事。玩家在《我是耶穌基督》將會扮演耶穌基督，以第一人稱視角施行各種新約聖經中所提到的神蹟，包含了使盲人重見光明、在水上行走以及五餅二魚等故事。

此外，《我是耶穌基督》商品頁面中也提到了本作擁有多項「核心要素」，包含了開放世界、特殊技能、與撒旦的寫實戰鬥、超過30種神蹟、受洗並獲得「聖靈」的超能力、禱告並且增強聖靈、釘十架並且復活。從目前公開的遊戲畫面中，能夠看到由玩家扮演的耶穌施展各種神蹟，但除此之外的其他遊玩內容，似乎還得等待官方公開更多內容。

無論是基督或是其他宗教與電玩之間一直以來都有著相當複雜的關係，許多遊戲開發商在這個題材的處理上也都會格外謹慎。而以目前來看，《我是耶穌基督》似乎確實是一款想要認真帶領玩家認識新約聖經的遊戲，而非一款惡搞的模擬遊戲。至於這款奇葩的「神作」到底能夠吸引多少玩家購買，真的就還有待遊戲正式上市之後才能知道了。

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