【2010年代回顧】網紅：一個崛起的產業　鏡頭背後真假思索

2010年10月，新一代社交網絡平台Instagram橫空出世；將近10年過去，這裏誕生逾55萬「網紅」，他們可能是嬰兒、寵物貓狗，甚至是AI生成的虛擬形象。在華麗的社交網絡賬號背後，這個顛覆世界的素人群體，過着怎樣的現實生活？

2010年代聲名鵲起的網紅產業，真正讓普通人也可以有不亞於傳統意義上的明星的商業、輿論號召力。據美國商業傳媒《Business Insider》估計，2019年網紅營銷產業價值約80億美元（約623億港元），而Instagram是商家最傾向於與網紅合作投放廣告的社交媒體。

↓↓↓中國內地網紅李子柒，2016年開始拍攝自己的農村生活，如今在國內外也擁有數以百萬計粉絲：

對於年輕一代來說，網紅產業開啟了無數可能性，距離、年齡、文化不再是成名的阻礙。今年29歲、與奶奶在家務農的四川人李子柒，將自己製作美食和手工的過程拍攝成「中國風」影片，不僅在微博躥紅，在Facebook、YouTube等海外平台也獲得逾900萬粉絲，然而，反璞歸真的展示傳統中華文化，亦惹來「假」和「擺拍」的批評，以至是否「文化輸出」的爭論。

網紅也選秀 過度商業化的隱患

網紅產業在過去十年崛起，除了惹來文化爭議，經濟現象也很值得探討。內地「網紅經濟」在2016年價值580億人民幣（約645億港元），巨大商業潛力更催生了網紅培訓產業。2018年，內地超過200間網紅培訓公司，為學員提供拍攝、美妝、表演、銷售等課程，幫助其打造網絡形象、招攬商家，日後從他們的收入中獲取提成。

但這並不意味人人也能當上網紅。恰恰相反，不少公司會派出星探，在社交傳媒網羅有潛力成為網紅的普通人，而這班人若想參加培訓，還需要通過一系列測試，例如從一百張商品的相片中找出銷量最佳者，以考驗其市場嗅覺。

網紅產業：內地網紅孵化公司如涵（Ruhnn Holding），據報每月接觸約800位有望成為網紅的素人，最終簽約的僅有5至10人。（www.ruhnn.com）

原本大多數網紅的成名之路是草根的、循序漸進的，通過長時間發布精於某一領域的原創內容，逐步贏得網民對其專業性的信任，與粉絲構建親密、真實的關係，這也正是傳統廣告明星不具備的優勢。從這一點來看，「網紅學院」的興起或許反而是本末倒置。

社交傳媒當道 網紅愈來愈「假」？

不過，無論在中國或西方，網紅在成名過程中極容易失去最初的真實，因他們有千百種方式在網上經營「虛假人生」。

網紅產業：美國時尚界網紅富克斯（Marissa Casey Fuchs），曾在IG直播男友向她驚喜求婚，之後卻被爆出是一場精心設計的戲碼，過程中出現的商品更有商家贊助。（IG fashionambitionist）

有人在社交網絡上清一色展示購物、旅行、街拍的相片，現實中卻為了維持奢侈生活而捉襟見肘；有人拍照時加上五花八門的濾鏡，甚至依靠它們在鏡頭前「返老還童」；有人從精美的「吸like」相片，到like和粉絲數字，均在網上購買；有人假裝與商家合作，發布貌似商品廣告的貼文，只為營造高人氣假象……

每當有網紅被「打假」，一眾網民自然群起而攻之，而總是在沸騰的網絡世界，也實在不缺任何一位「時尚博主」或「旅遊達人」。但想深一層，真假難辨的網紅們，也正是現代人過於沉迷社交網絡的產物。

網紅產業：英劇《黑鏡》（Black Mirror）第三季第一集《急轉直下》（Nosedive），講述在未來社會，人們的社會地位完全取決於在社交傳媒上獲得的評分。（資料圖片）

除此之外，網紅產業也引發其他社會爭議：兒童網紅（kid influencer）在記事前便生活在鎂光燈下，如何保障其隱私權？不少旅遊網紅，在拍照時不惜擺出危險姿勢，或是在景點作出不雅行為，應該如何規管？還有旅遊景點的商家為了吸客，為網紅提供免費商品及服務，無形中讓網紅成為過度旅遊的背後推手……

下一個十年，網紅現象會否如同英劇《黑鏡》作出的種種預言，走向更深的荒謬？且待未來見分曉。

↓↓↓另一方面，2010年代也有一批事物在逐漸消失，想了解更多，請觀看圖輯：