查理絲花朗憶母親自衛殺酒鬼父　「我對此事並不感到羞愧」

奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）近日接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時，再度憶述其童年時發生的家庭慘劇，當時她的母親格達（Gerda）為保護子女，將醉酒施暴的父親查爾斯（Charles）殺死。查理絲花朗說，她對此事並不感到羞愧，反而能讓人更了解家庭暴力等問題的影響。

查理絲花朗從小住在南非約翰內斯堡（Johannesburg）附近的一個農場，並與其父母一起生活。當年悲劇發生時，她只有15歲。她表示，父親查爾斯是一個非常病態的男人，嚴重酗酒，只能用「酒鬼」來形容他。

查理絲又說：「這是一個很絕望的情況，而我們的家庭深陷其中。與這樣的酒鬼一同生活，每日都會出現不可預測的事，而這種恐懼會深深烙印在你的餘生當中，這不僅是一晚發生的事情。我認為我們的家庭非常不健康，這一切在某程度上為我們帶來傷痕。當然，我希望那晚的事情從來沒有發生。」

查理絲憶述，當時她父親喝得很醉，帶着槍走進屋子，嘗試推門進入臥室，而她和母親就在臥室裏靠在房門上，阻止他推入來，「父親之後退後一步，對房門直開了三發子彈。而奇蹟的是，這些子彈都沒有擊中我們。但為了自衛，母親將父親殺死以結束威脅。」

查理絲最後指，她不會以這段悲慘過去為恥，「我對此並不感到羞愧，因為我認為，我們（家暴受害人）談論這些事情的次數越多，就能意識到我們其實並不孤單。對我而言，這個故事其實是關於如何在（酒精）成癮者身邊成長，以及其所帶來的影響」。