英7歲女童大個想做醫生　上YouTube學CPR　成功救回癲癇媽媽一命

英國普雷斯頓鎮（Preston）一名媽媽貝琪（Becky Green）近日因癲癇發作在家失去意識，她的女兒潔西卡（Jessica Kinder）不慌不忙地為媽媽實行心肺復甦術，並撥打英國緊急電話999，成功救回貝琪的命。事後她得知，潔西卡竟是從YouTube上學會急救相關知識。

《太陽報》16日報道，32歲的貝琪日前在家中看電視癲癇發作時昏倒，年僅7歲的女兒潔西卡先是往媽媽臉上潑水試圖喚醒她，緊接著撥打999向醫護人員求救。在他們抵達前，潔西卡不斷為媽媽實施CPR，而一切流程都是她從YouTube學來的。

貝琪因此順利獲救，受訪時她說：「我為她感到驕傲，她是我的英雄。」她表示，她知道潔西卡很愛看網路上的影片，但她並不知道潔西卡看的會是關於CPR的影片。她很慶幸女兒如此機警。「如果她不知道該怎麼做，誰知道會發生什麼事？」

潔西卡在媽媽癲癇發作後生了幾天病，醫生表示這可能是被嚇到後的反應，目前她以重回學校，並獲得了表揚。貝琪表示，潔西卡未來想成為醫生或護士幫助她人。

Girl, 7, saves mum's life after learning CPR on YouTube https://t.co/jSZGLrw73d pic.twitter.com/Z8R3zLEXA5 — Daily Mirror (@DailyMirror) December 15, 2019

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