射手座將永久負債？　澳洲製假星座運程勸斯里蘭卡人勿偷渡

澳洲政府近年大灑金錢，透過不同方式勸阻偷渡活動。BuzzFeed網站12月18日報道，內政部曾經製作宣傳廣告，用虛假的星座運程勸喻斯里蘭卡人，不要透過水路偷渡到澳洲。

澳洲用虛假的星座運程勸阻斯里蘭卡人透過水路偷渡。（澳洲內政部）

BuzzFeed網站根據《信息自由法》（Freedom of Information Act）取得內政部的宣傳廣告，內容用英語寫成，列出如果有人乘船非法前往澳洲將面臨的厄運。例如射手座會永久負債、巨蟹座會有家庭問題、獅子座會感到後悔等。

廣告內容針對斯蘭里卡迷信的現象，相信是在過去兩至三年內製作。廣告也提到，四年間，澳洲政府截獲多艘載有非法移民的船隻，遣返逾160名斯里蘭卡人，呼籲他們不要相信人蛇集團。

澳洲近年大灑金錢，利用影片、漫畫和社交媒體等，到目標國家宣傳，提醒他們不要偷渡。關注非法移民問題的美國總統特朗普（Donald Trump）也曾大讚澳洲的文宣工作做得好，說美國可以學習。