【罕見怪病】印度女童全身狂滲血　流紅眼淚　一天發作5次

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印度一名8歲女孩達布拉瑪（Chwngsasa Debbarma）從今年四月開始身體出現奇怪的症狀，不僅會從耳朵和鼻子中流出紅色的液體，就連流汗時手臂和腿上的汗水也都是紅色的，這種怪異的症狀震驚了許多人。

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根據《太陽報》報道，這案例發生在印度東北部的特里普拉邦（Tripura），該名女孩在今年四月無預警發作後被送往醫院，但醫生們卻對她的症狀束手無策並感到困惑。女孩流出紅色液體的症狀每次都會持續十分鐘，而一天至少會發作五次。

經過初步檢查後，女孩被醫生懷疑是罹患罕見的「血汗病」，這種疾病造成皮膚中的微血管破裂使得血液在通過汗腺中被擠出，通常一千萬人當中只會有一個病例，而這種疾病會導致患者的血液從皮膚中滲出，但醫生也表示，女孩的病需要持續追蹤才能確定，現在還無法斷言她就是罹患了血汗病。

女孩在最初病發時，醫生對她進行一些初步的醫療檢查，並給她藥物服用，而她流血的情況也只持續了幾天，但不久之後她出血的範圍開始擴大，從鼻孔、嘴唇、舌頭、頭部、四肢、眼睛、耳朵等地方都開始流血，出血的情況也讓女孩愈來愈不安並且出現胸痛的症狀。

報道中指出，目前女孩已經被送往另一間醫院，在醫生持續觀察與醫治下她的病情也逐漸好轉，但儘管如此醫療團隊也仍在努力查明女孩的病情及其原因。另外印度也有一名婦女被診斷出患有血汗病，但因為她不停流出紅色液體，自此之後就被貼上了巫婆的標籤。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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