日本企業禁止職權騷擾　上司怕被炒　不敢再邀新人收工「飲返杯」

下班後跟上司與同事一起喝酒應酬，長期以來一直是日本企業文化的一部分，這種被日本人稱為「飲酒會」的社交活動，被認為有助建立職場人際關係。但愈來愈多人認為「飲酒會」有點半強迫性質，造成下屬困擾，加上近年日本對「職權騷擾」問題日漸重視，這種聚會正在減少。

過去的企業文化 如今的職權騷擾

英國廣播公司（BBC）報道，28歲的北村陸（音譯）回想剛畢業踏入職場首次參加飲酒會時說：「起初，我確實感到必須多喝酒、必須趕上別人的壓力。我因此喝的很醉。」當時北村陸在一家市場研究公司上班，每晚下班他的團隊都固定會喝酒聚會。

基本上，職權騷擾指的是職場主管利用權力，對員工進行孤立與身體虐待等欺凌行為，強迫他人參加飲酒會即為一例。京都外國語大學社會學教授內本久美子說：「強迫人參加飲酒會有時被視為騷擾。過去這一直是日本正常企業文化的一部分，但現在被視為職權騷擾。」

日本政府希望自明年開始制定防止職權騷擾的法規。日本一向以工時長、過勞死等現象出名，政府希望防止職權騷擾法規有助消除這些職場上的有害行為。

很多日本上班族下班後會到居酒屋喝酒聊天。﹙GettyImages/VCG﹚

發匿名郵件投訴 有人因此被解僱

在此背景下，一些公司主管對下班後邀下屬喝酒聚會一事開始感到猶豫。北村陸表示，過去三年，老闆們已清楚不能強制員工參加飲酒會，「經理們擔心引起反彈。我明確感受到經理們不再強迫且嘗試避開這一風險。」

47歲的日本貿易商行經理勝生達（音譯）承認，他不會要求他的團隊出去喝酒，因為公司對各種騷擾採取很嚴厲的態度，「人們通常擔心各種各樣的騷擾，包括職權騷擾及性騷擾」。他並稱這種意識在過去五年急劇上升，且有人因這類事情遭公司解僱，「下屬可隨時匿名發送電子郵件或寫信投訴，大家都更警覺且更謹慎」。這一切跟20年前勝生達剛踏入職場工作時，情況差很多。

終身僱用制消退 傳統文化遭衝擊

勝生達稱那時存在「不同的心態」。他在東京工作時，一周跟同事出去喝酒四次，「你的老闆會問說你現在有空嗎？我們走吧。真的沒法說不」。通常的行程是先跟客戶晚餐應酬，再和上司同事續攤進行飲酒會，有時到凌晨才結束。勝生達覺得當時自己喝太多，經常宿醉。

但總體來看，他並不認為這是個困難。勝生達說道：「當時我認為這很好，因為你會非常了解你的老闆。我們經常談論工作，但也聊工作以外的事情且更了解其他人。」

勝生達這一代是在1990年代初期日本經濟泡沫破滅後進入職場，當時過度鋪張浪費的時代已結束，取而代之的是失落十年的經濟苦痛時期。終身僱用制開始消失，職場出現更多兼職派遣與女性員工，日本傳統組織內部文化開始轉變。

上一代的社員覺得飲酒會有助員工與上司增進關係。﹙GettyImages/VCG﹚

辦公室沒人聊天 就怕被當做騷擾

內本久美子教授指出，在泡沫經濟破裂前，喝酒是工作的延伸，但隨著商業環境變化，對員工的期望也有所改變，包含員工跟老闆的社交。

勝生達表示，現在日本職場跟世界上其他地方相同，歡迎晚宴這類社交活動都是預先規畫。下班後應酬喝酒不像過去喝那麼多，會臨時拍拍下屬肩膀邀約晚上喝酒的上司也減少了，因為害怕被認為是騷擾行為。

勝生達的經驗也反映世界上其他地方不斷改變的職場型態，這讓一些人對新的工作「規則」感到不確定。他定期針對此事跟自己的團隊討論，並定義出可接受的範圍，以免逾越界線。他說，現在大家甚至不確定能否對女員工說「你換了髮型」這種話，辦公室聊天少了很多，因為人們害怕說出的話被認為是在騷擾。

辦公室聊天少了很多，因為人們害怕說出的話被認為是在騷擾。（VCG）

年輕人不以為然 指老人反應過度

然而當主管們試圖摸索職場上的新規則時，一些年輕員工卻覺得被忽視了，有人認為主管們為規避騷擾風險，反應過度。

目前在東京市場研究公司CarterJMRN擔任專案經理的北村陸表示，新進員工們覺得自己不會再被受邀喝酒了。「他們覺得被排除在外。喝酒仍是種社交工具，以便跟自己的經理建立關係。他們會跟經理說：『嘿，你為什麼不邀我去喝酒？』」北村陸說，當他是新人時會感到參加工作聚會的壓力，但他喜歡喝酒並希望能加入。

東京上智大學國際管理學教授帕麗莎哈菲利安也呼應了這一觀點。她說，在日本，晚間聚餐喝酒具有建立社會聯繫的功能。她說：「日本人喜歡喝酒，被視為讓人放鬆的事物，並沒有很糟的含義。大家的想法是共同參與，成為其中一分子是很重要的事情。」

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