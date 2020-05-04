日本婆婆喪夫後寄情撕貼畫　「日子有功」變成Twitter人氣藝術家

最近小編在網上看到了一組神奇的照片，或許大家一開始都會和小編一樣以為這是哪位藝術家的水彩傑作吧！但是你能想到這並是不「畫」出來的，而是用撕下來的報紙一點點拼貼出來的！很難想像平時在我們看來色彩毫無規律，只是注重訊息傳播的報紙竟然也能變成這麼富有藝術性的作品！而完成這些作品的作者則更是令人意想不到！這些作品背後的作者是一位已經90歲高齡名叫Setsu的老奶奶。而家中的一間榻榻米的小屋就是奶奶的「工作室」。

自丈夫去世後，被獨自一人留在世上的奶奶變得消沈起來。原本兩個人的生活突然變得空蕩蕩的，有時候還是會習慣性地喊一句：「老頭子，今天晚上想吃什麼？」但是回應她的只有寂靜的屋子……

一個人閒在家裏的時候，奶奶變得愈來愈不愛動，時常就是一個人呆呆地坐在那裏出神，不是睡覺就是看電視。見此情形，奶奶的女兒很是擔心，於是便對她建議道：「你不是很喜歡看報紙嗎？有一種叫做「報紙剪貼畫」的東西，你要不要試試看？」

遠看以為是顏料質感 近看竟是報紙貼成 因女兒一句話變藝術大師的Setsu奶奶作品精選：

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從這以後，奶奶的女兒便再也沒擔心過她的精神狀態了，相反倒是開始擔心起奶奶的「吃飯問題」。每天一睜開眼奶奶便會拄着拐杖，一步一步挪到門邊去取當天最新的報紙，每到這時奶奶總是顯得很興奮。

取來報紙後，奶奶會把上面的圖案和照片一一剪下來放在一起以備一會兒使用，這道工序太費時間，而奶奶又總是容易沈浸其中，因此常常會忘記吃早餐。女兒就不得不時常提醒她，或是提前準備好了給她端去屋子裏。

正式開工前，女兒會先畫幾幅草圖，讓奶奶挑選其中自己喜歡的。因為一邊做一邊找可用的素材太費時間，奶奶也會很難集中精神，因此每次創作之前，她都會在選定草圖後，決定好使用哪幾種顏色，再將對應顏色的報紙放在手邊。

奶奶年紀大了，手經常不由自主地顫抖，手指也不似以前靈活了，拼貼畫是個精細的工作，因此每次用鑷子夾起細碎的小紙片對奶奶來說都是一次極大的挑戰。年輕人做起來很容易的事，到了奶奶這裏卻要花上好久。

將紙片粘貼到白紙上時，奶奶會瞇起昏花的眼睛，屏住呼吸反覆嘗試很多次才能把紙片擺到自己滿意的位置。因此就算奶奶的作品每幅都只有明信片大小，創作的時間卻往往都要6個小時以上。

最初的一幅作品是兩朵小紅花。這時奶奶的作品看起來還沒有那麼成熟，但是不到兩個月，奶奶作品的質量便蹭蹭蹭地往上漲。僅僅是拿報紙上現成的顏色拼起來而已，卻彷彿能看見水彩畫的筆觸和顏料暈染之間的層次感。

許多媒體爭相報導奶奶的作品，甚至日本知名電視節目《這是什麼！珍百景》也特地來採訪了奶奶。（《珍百景》節目截圖）

奶奶的作品多是以生活和身邊發生的事物為題材，畫面中色彩協調，不得不說奶奶色彩運用得非常高級，對美的鑑賞能力也是出類拔萃。

那麼剛開始完全是素人的Setsu奶奶，為何僅僅兩個月就能到如此水平呢？或許其中一個原因在她的孫子身上！奶奶的孫子是日本有名的插畫／漫畫家木村Iko，木村主要畫一些兒童書和教科書。

從木村的作品中我們也可以看出來，用得都是一些溫馨的暖色調，呈現出一種治癒人心的家庭場景。而奶奶經常會在木村作畫時一會兒送盤水果，一會兒送盤點心的，漸漸地便也對色彩運用耳濡目染了一些。

今年年初的時候，母親給木村展示了奶奶的作品。木村一看便被驚艷到了，他想着：「這麼好的作品一定要讓更多人看到！」於是他便將奶奶的作品放到了網上，很快這條Twitter便有了3萬的點讚和7千的轉發。

這可遠遠超過了木村自己平日發的Twitter，自此之後許多媒體爭相報道奶奶的作品，甚至日本知名電視節目《這是什麼！珍百景》也特地來採訪了奶奶。

奶奶的人氣太高，木村乾脆就給奶奶專門開了一個Twitter賬號@setsu0107。不到一年奶奶的Twitter就有了3萬多粉絲，人們在奶奶的作品下面紛紛留言誇讚，也有許多是祝奶奶身體健康、長命百歲的奶奶看後都會「嘿嘿嘿」開心地笑起來。

奶奶的人氣太高，木村乾脆就給奶奶專門開了一個Twitter賬號@setsu0107（Twitter@setsu0107）

大家的支持和自己的熱愛就是奶奶的動力，奶奶表示今後會做出更多只有報紙才能表現出的獨特韻味的作品。

為這個「半路出道」的奶奶點讚！期待奶奶不斷做出新的作品！

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