英國Which?全球最好及最差航空公司排名　這一間在長途排航班尾二

英國消費者團體《Which? Travel》近日發表年度報告，這份調查共發出超過6500分問卷，詢問旅客對航班飲食、登機與機艙服務的評價。

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其中美國航空（American Airlines）和英國航空（British Airways）在長程航班項目中被旅客給出最多差評。英航在「飲食品質，座位舒適度，短程和長程服務」等項目都挨轟，長短程航班都只有55%的好評，分別排行倒數第二和第三。

英航對此深感不服，聲稱他們在新的飛機、膳食、貴賓室和科技投資65億英鎊，內部數據也顯示顧客滿意度已開始持續上升。

美國航空在長程航班只獲得48%好評、表現最差，他們表示非常認真看待消費者反饋的意見，但《Which? Travel》只用53份問卷就下判斷，讓該公司對此表示失望。

報告也指出，短程航班包尾的是瑞安航空（Ryanair），好評僅44％，西班牙的伏林航空（Vueling Airlines）倒數第二、好評度54％。

英國廉航捷特二航空（Jet2）以優質服務和合理票價成為短程航班的狀元，長程航班則以新加坡航空表現最佳，阿聯酋航空跟維珍航空緊追其後。

「年復一年，相同的包尾者表現持續突破下限，但對我們之中的許多人來說，總是還有選擇的。」《Which? Travel》編輯博蘭德（Rory Boland）說：「就算你是某家航空公司的多年忠實顧客，但若他們的服務品質一路下滑，跟其他航空公司一樣讓你失望的話，就請別再跟他們往來。」

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