美國公司發明沒有咖啡豆的「分子咖啡」　街頭測試完勝Starbucks

近幾年竄起素食風潮，許多葷食替代品相繼進入飲食市場，除了代替肉類，用碗豆蛋白製成的「乾淨肉」，以及代替鮮乳的植物奶外，下一個即將出現的食物替代品是——咖啡豆。

西雅圖新創公司Atomo Coffee提出「分子咖啡（molecular coffee）」，這項產品仍在研製中，該公司尚未公開配方，但據官網說明，分子咖啡是解析真咖啡的成份後，再用各種化學分子重組而成的飲料：咖啡豆經烘烤後所產生的揮發性成份是影響風味的關鍵，碳水化合物、蛋白質和油能做出口感變化，芳香性和水溶性化合物用於調和風味，而咖啡因則能從咖啡以外的 60 種植物中提取。最後製成的「咖啡粉」可用於滴漏式咖啡機、濾掛或製成咖啡膠囊。

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據飲食媒體《Grub Street》報道，Atomo Coffee已獲260萬美元的投資，由創投公司Horizo​​n Ventures提供，而這正好是知名人造肉公司Impossible Foods的早期投資者，因此產品僅在研發階段就受到關注。

然而分子咖啡問世可能導致咖啡農更難以賺取利潤，Atomo Coffee創辦人Andy Kleitsch和Jarret Stopforth表示，「並不是要破壞咖啡產業」，而是「為消費者提供另一個具永續價值的選擇」，因為「種植咖啡是導致氣候變遷的原因之一」，而這即是他們創立品牌的動力，此外，Kleitsch說「事實上，咖啡正面臨危機」，他指的是咖啡豆的產量正在減少，熱帶農業國際中心（International Center for Tropical Agriculture）於2014年發表過一份報告，預測未來30年內，世界上有半數咖啡產地會消失，由於全球暖化導致咖啡豆的收穫期不穩定、咖啡果樹遭受害蟲肆虐和土壤流失等問題。

近日聯合國發布《氣候變遷和土地特別報告》（Special Report on Climate Change and Land）提出，少吃種植過程中要用到大量土地和會排放過多溫室氣體的食物，改食用豆類蛋白製成的素食肉、蔬果和粗糧等產生較少溫室氣體的食物，若人們改變飲食習慣有助於減緩氣候變遷，或許，從實驗室生成的分子咖啡來的正是時候。

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目前「已經有『無肉的肉』和『無奶類的乳製品』證明市場對食物替代品的接受度」，Stopforth說：「我們希望推進這項產業持續發展，因此研發替代咖啡。」Atomo Coffee 稱氣候暖化使咖啡豆過早成熟，來不及讓豆子生成合適的風味和香氣，若研發順利，分子咖啡將於明年上市，首推的咖啡豆會以哥斯達黎加La Cassona地區的單品豆作為樣本，那是一種口感柔滑，而且帶有烤杏仁、太妃糖和甜焦糖風味的咖啡，也許不用再加任何奶精或糖來調和咖啡的苦味，而能單純品嚐咖啡原本的味道，這樣的新食物，你會期待嗎？

【本文獲「NOM Magazine」授權轉載。NOM Magazine深入探討全球餐飲趨勢與發展，為台灣/亞洲地區餐飲市場提供有觀點、深度與溫度的專業知識和國際新聞的平台。】