【筍工】澳洲27歲富豪請私人攝影師　免費環遊世界+年薪43萬港元

澳洲一名27歲百萬富豪馬修·勒普雷（Matthew Lepre）日前宣布，將以年薪5萬5千美元（約42.8萬港元）的薪資僱用一名私人攝影師，一起環遊世界，還能帶上一名朋友，吃住與機票全部免費，只需要一台「智慧型手機」即可，主要工作就是幫他拍照，並上傳到Instagram上。據了解，馬修一手創辦電商公司Ecom Warrior Academy，事業蓬勃發展。

馬修接受《每日郵報》採訪表示，徵求一名私人攝影師，每年將支付薪水5萬5千美元，過去一年裡「我設法發展事業，並前往阿聯酋、印尼、美國、紐西蘭、意大利、法國、西班牙、瑞士和泰國，直到現在，都靠着好友米奇（Mitch）幫忙拍攝照片。」

澳洲一名27歲百萬富豪馬修·勒普雷（Matthew Lepre）日前宣布，將以年薪5萬5千美元的薪資僱用一名私人攝影師，一起環遊世界，還能帶上一名朋友，吃住與機票全部免費。（IG@matthewlepre）

由於事業快速發展，馬修需要米奇到其他領域工作，「所以我現在向外界發出公開呼籲，希望有人能擔任這個職位。」

馬修在IG寫道，「現在僱用一名私人攝影師，在我環遊世界時，幫我拍攝照片，不需要任何經驗，我會支付所有旅程費用，只需要一台智慧型手機與護照，不過要能配合出差時間。」除了有超優渥的薪水，還能攜帶一名朋友同行，得到這份超爽職缺的幸運兒，將在2020年5月31日公布。

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