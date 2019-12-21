真．美貌與智慧並重　生物化學家即席示範實驗　當選美利堅小姐

美利堅小姐（Miss America）選美大賽連續第二年取消泳裝環節。來自51個地區的候選人12月19日在決賽使出混身解數，展示出內在美。代表維珍尼亞州的生物化學家施里爾（Camille Schrier）在才藝表演環節即席示範科學實驗，最終當選2020年度美利堅小姐。

🔻施里爾的得獎片段與科學實驗片段🔻

▼想觀看更多今屆美利堅小姐的相片，請點擊以下圖輯：

+ 3 + 2

24歲的施里爾原籍賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。她在才藝表演環節身穿實驗袍，戴上眼罩和手套，即席示範過氧化氫的催化分解，製造出色彩繽紛的泡沫，技驚四座。

施里爾最終成功擊敗其他候選人，摘下后冠。她在得獎演說提到，希望透過展露真我，以作為「科學女性」打破對美利堅小姐的刻板印象。她說：「我不是選美皇后。我是這個組織的品牌大使，我並非只是頭上戴有后冠的某個人。」

施里爾也在台上談及克服飲食失調的經歷，並指主辦單位取消泳裝環節後決定參選。她表示，有點認定自己永遠不會踏上美利堅小姐的舞台，因為她是不想穿泳裝到台上的女人。

+ 7 + 6 + 5

施里爾以優等成績從維珍尼亞理工學院與州立大學（Virginia Tech）畢業，擁有生物化學和系統生物學雙學位，現時於維珍尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）修讀藥劑學博士學位。她勝出後會以美利堅小姐的身份推動藥物安全倡議。

第99屆美利堅小姐決賽在康涅狄格州（Connecticut）安卡斯維爾（Uncasville）舉行。主辦單位將美利堅小姐的頭銜定性為一份為期一年的有償工作，也不再稱呼候選人為「佳麗」。來自50個州份和哥倫比亞特區（District of Columbia）的候選人競逐5萬美元的獎金，勝出者將用一年時間透過美利堅小姐的平台，針對關注的社會議題推動倡議。