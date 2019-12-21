日本沖繩首里城晚上再度亮燈　2020年春季或開放正殿地下遺跡

日本沖繩縣那霸市的首里城10月31日發生大火，這座世界文化遺產接近完全燒毀，時隔1個月22天後，它在12月21日再度進行晚上亮燈。政府有意在2020年春天旅遊季節開放正殿的地下遺跡供人參觀。

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日本官房長官菅義偉21日到首里城視察。他說當自己親眼看到它受破壞的情況，覺得政府需盡其所能重建它。他說政府會諮詢地方官員及專家，以負責任的方式重建。

首里城為沖繩重要古蹟之一，它發生火災受損後，到訪沖繩遊客少了一個重要景點。菅義偉說推廣當地旅遊的工作會持續至古城重建完成為止。而21日晚上城牆會被燈光照亮，政府亦計劃利用光雕投影（Projection mapping）將首里城的影像呈現在現場，直至2020年3月為止。

首里城10月31日發生火災，正殿、北殿及南殿等7座建築全被燒毀。《日本產經新聞》報道，已知存放在城內逾1500件文物裏，約400件可能被燒毀。