英男孩寫信自薦做鄰居狗保姆　竟收狗狗「親筆回信」？網友讚窩心

剛搬家到英格蘭布里斯托（Bristol）的傑克‧麥克羅森（Jack McCrossan）和他的三個朋友從小都和狗玩在一起。因此，當他們知道新房東不讓他們養狗的時候大受打擊。亦因如此，當他們發現隔壁鄰居的小狗透過窗戶望着他們看的時候，他們想出了一個點子：應徵當這隻狗的「保姆」。

根據BuzzFeed報道，傑克一行人寫了一封信給鄰居，表達了他們想要照顧這隻狗的意願，事情卻朝向他們沒有預料到的方向發展。幾天之後，男孩們收到了一封回信，信封上還居然蓋了一個狗狗的腳印。信裏用狗狗史蒂維‧蒂克（Stevie Ticks）的口吻，描寫牠很樂意與男孩們成為朋友，「代價」是要陪牠丟接球，並適時地幫牠搔搔肚子。

史蒂維的回信上印着牠的掌印。（Twitter@Jack McCrossan）

傑克將這兩封信和事件的始末貼在Twitter上分享，很快地就引來了大批網友討論，逐漸在網絡上發酵。

12月15日，男孩們如願以償地和史蒂維相見。他們在史蒂維飼主的房子裏玩耍。「牠一定玩得很開心。他們走了以後，史蒂維一直在對着窗戶和門口哀鳴着。」史蒂維的飼主薩拉（Sarah Tolman）在受訪時說道。

薩拉是當初這封信件的「代筆者」。她指出，她認為回覆這封信件是有必要的。看見男孩們為了和狗玩耍所付出的努力，讓她決定寫下這封信。

延伸閱讀：

美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

澳洲人平均存款59萬元 半數人10年才買得起房

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】