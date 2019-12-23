88歲婆婆夢想成真　商務艙暖男竟主動與坐經濟艙的她調位

88歲的維奧莉特‧艾利森（Violet Allison）登上從紐約飛往倫敦的維珍航空（Virgin Atlantic）班機，正準備就坐時，一名男子開口實現了她一直以來的夢想。

《華盛頓郵報》報道，男子傑克‧利特爾約翰（Jack Littlejohn）向艾莉森說：「不好意思，請問你自己一個人旅行嗎？我在商務艙有一個位子，我想要送給你」。

艾莉森難以置信的回答：「你在開玩笑吧。」

利特爾約翰接着說：「你可以坐我的位子，享受商務艙和所有服務，包括晚餐、飲料和可以向後躺的床。」

根據當時在機上服務的空姐利婭埃米（Leah Amy），利特爾約翰協助艾莉森搬動包包和行李至樓上商務艙後，接着坐在經濟艙最靠近廁所的位子，飛行途中都沒有去商務艙打擾或要求任何東西。埃米表示：「沒有小題大作、不是為了博取注意力，利特爾約翰完全是因為好意做出此舉」。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

利特爾約翰和他的家人前往紐約參加兄弟在紐約時報廣場舉辦的全球最大過夜活動（Worlds Biggest Sleep Out），該慈善活動致力於結束全球遊民無家可歸狀況。回程路上，利特爾約翰的母親為了給家人驚喜買了商務艙座位。利特爾約翰表示，驚喜固然很棒，但和他的理念不同，他認為商務艙和經濟艙存在着不公平，因此決定把座位讓出。

他去經濟艙尋找讓位的對象，他看到艾莉森，就知道是她了。他說：「你找不到更和藹可親的女士。」

根據埃米的Facebook貼文，「88歲的維奧莉特曾在英國和美國當護士，她會搭飛機到紐約看女兒，但是因為膝蓋置換手術，已經有一段時間沒有看到女兒了。她一直以來都夢想坐在商務艙，傑克這次讓夢想成真了」。

艾莉森表示，她受到空中服務員細心照顧，她說，女兒絕對不會相信她，因此需要自拍證明。飛機降落前，利特爾約翰前往關心艾莉森並且和機組人員留下合照。艾莉森沒有手機或電郵，空姐埃米將會把照片郵寄給她。

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