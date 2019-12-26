守衛雨林雪糕、無衝突鑽石：重塑資本主義形象的B企業

英國《衛報》（The Guardian）在今年10月宣布，獲認證為「B企業」（Benefit Corporation，意即共益企業），意味其營運方針不僅只以股東利益為上，更着重員工關係、環保政策等層面。

在全球進入反思資本主義的年代，社會講求企業良知，探究如何在賺錢之餘，讓各利益持份者（Stakeholder），包括社會公眾及環境均能受益。愈來愈多西方企業，甚至中國都有企業加入這個「firms with benefit」行列。到底，新興的「B企業」具體是什麼？

衛報今年十月宣布加入B企業行列，更強調環境問題，望引起社會大眾關注。（網上截圖）

作為英國的百年老報，大家對《衛報》並不陌生。在10月中，這家以讀者自願資助、網上版免費閱讀方式營運的報社宣布，成為全球首間加入B企業行列的主流新聞機構。

比起着重於政治、社會時事的英國傳統大報，《衛報》更多的報道聚焦於環保、城市規劃、社會可持續發展等議題，使其形象更加鮮明。最近這一年來，《衛報》在這類報道上的措詞和觀點轉為強硬，讓大眾感受到環境危機已迫在眉睫。《衛報》成為B企業的同時，更承諾整個集團於2030年前實現「淨零排放」。他們的新聞稿首句就是：《衛報》正致力於「成為一間在所有領域都更具使命感的企業」。

說到企業的使命感，我們很自然會聯想到耳熟能詳的企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）與社會企業（Social Enterprise）。B企業概念上跟CSR有相似之處，但較像一項商業認證。簡單而言，就是擺脫既往「股東利益為先」的企業方針，而考慮到企業是否能為員工、供應商、顧客、合作方、社區及環境等其他持份者，創造共同利益。

共益企業的認證標誌。（B Corporation）

食雪糕可救雨林 履行公平貿易

這個概念源起自三名美國企業家Jay Coen Gilbert、Bart Houlahan及Andrew Kassoy。他們在2006年創立了非牟利組織B型實驗室（B Lab），同時創立一套B企業的認證機制，企業需要通過認證才能成為共益企業。

Ben & Jerry’s自上世紀八十年代已開始採用公平貿易原料製造雪糕。（美聯社）

至今，全球已有逾3,100家企業獲得該項認證，遍布71個國家及地區，當中較著名的包括美國戶外產品品牌Patagonia、美國雪糕品牌Ben & Jerry's、法國食品公司達能（Danone North America）、The Body Shop的巴西母公司Natura &Co等。B企業涵蓋多達150個行業，有些在業務性質上跟可持續發展相符。

各家B企業都以不同形式履行社會責任，例如成立基金會、做義工，或者像Ben & Jerry's般，引入熱帶雨林堅果來製作新口味雪糕。這個名為Rainforest Crunch的計劃早在1989年已經展開，Ben & Jerry's不經中介，直接從巴西亞馬遜雨林的農夫購入堅果，一方面達至公平貿易的原則，另一方面可防止熱帶雨林遭到砍伐。Ben & Jerry's又跟當地非牟利組織（NGO）合作，在亞馬遜雨林西部的沙普里（Xapuri）成立合作社，讓部落民族在雨季不便採集橡膠樹液時，將他們收集得來的堅果集中處理，再售至美國。

亞馬遜今年發生大火，重創地球生態，恐加劇全球暖化問題。（資料圖片）

另一個共益企業的例子就是美國的MiaDonna人造鑽石公司。非洲國家開採「血鑽」問題由來已久，近年有一些經國際認證標準篩選鑽石的進出口貿易，標榜不涉勞工剝削、衝突來源地的「無衝突鑽石」（conflict free diamonds）受到追捧。隨着技術進步，跟實驗室培植鑽石（lab-grown diamond）的質量幾可亂真，而且來自無衝突的地區，價錢也比真鑽低，吸引關注環境公義的千禧世代。MiaDonna除了業務性質符合地球可持續發展的需要，亦重視回饋社會、員工權益等。

現時的人工培植鑽石成分及外觀都與真鑽無異，卻缺少了道德爭議。（資料圖片）

自上而下推CSR 永續經濟在地化

這類善良的營商理念並不限於西方社會。中國內地對企業社會責任的討論，可追溯到2001年內地加入世貿時，既要開放市場，亦代表企業要與國際標準接軌。2013年及2014年分別召開的中共十八屆三中全會及四中全會，更明確地釋出要求企業承擔社會責任，甚至加強CSR立法的訊息，令此概念更受追捧。

事實上，經過三十多年高速發展後，內地漸漸失去人口紅利、成本低等優勢，卻面對環境污染、城鄉差距擴大等新的社會問題，經濟發展急需轉型。

內地日益關注CSR，相關的論壇每年也舉行不少。（財經網）

在中國政府領軍、由上而下的推廣之下，CSR的履行和實踐都變得極具效率。一方面，國企會順應中央大方向推行CSR，私營企業亦樂於履行，以收公關之效。一般大企業都設有CSR部門，亦有愈來愈多創業人士索性把「善良資本主義」等理念融入商業發展規劃之中，賺錢之餘，希望協助解決社會問題，而非追求利潤最大化。

中國內地目前共有13間獲B Lab認證的B企業，其中一間更源於北京嚴重的霧霾問題，背後亦有一個有趣的創業故事。美國博士生Thomas Talhelm在2013年於北京就學期間，遇上霧霾侵襲，深感空氣污染對大眾健康的威脅。他一方面質疑市面上的空氣淨化器賣得太貴，同時嘗試DIY（自己動手做），在淘寳購買便宜的HEPA濾網，綁在一台家用電風扇上，居然在空氣微粒測試上效果不俗。這個小發明在網上曝光後，吸引大批網友詢問，兼且獲得傳媒採訪，及後更在贊助下舉辦了幾場教導民眾製作DIY淨化器的活動。

把HEPA濾網綁好在大小合適的風扇前，就能做到簡單的空氣淨化效果。（Smart Air）

後來，Thomas與朋友Anne和Gus在2013年9月創立了Smart Air網站，提供尺寸合適的風扇及優質的HEPA濾網，把這套簡易的DIY空氣淨化器售給全中國逾15,000人，其後亦發明出較廉價的空氣淨化器，讓人們能以較低的價錢，呼吸到潔淨健康的空氣。如今，他們的業務拓展至印度、菲律賓、尼泊爾等受空氣污染困擾的亞洲發展中國家。

這種社會友善的運營理念往往未必是一門最賺錢的生意，卻易受年輕員工認同，形成具創意和活力的企業團隊。Smart Air在2018年獲B企業認證，可見，這種來自西方的營商理念在中國市場也經歷過「在地化」過程，從而成為建立文明社會及永續經濟的所需條件。

Smart Air團隊會走訪學校，教授製作簡易空氣淨化器。（Smart Air）

樹立「B企」標籤 僅是營銷手段？

當然，「共益」、「社會責任」等聽起來都是一門很正面的潮流，據指目前中國內地有超過一百家企業正在申請B企業認證，英國B企業數目年增長率達14%。全球對這個標籤趨之若鶩的背後，亦有學者質疑其實際效用。首先，在B企業的認證過程之中，企業需要簽署一份「獨立宣言」，包括要修改附例，容許公司董事在進行決策時，考慮股東之餘，亦須顧及持份者利益。申請該項認證時，企業亦需要繳交500至50,000美元的「認證費」，視乎企業營利而定。

研究B企業的英國伯恩茅斯大學高級講師Michael O'Regan發表文章指，提出共益企業的B Lab自成立以來進賬超過3,200萬美元，單在2017年，B Lab收取的認證費達600萬美元，另獲捐款560萬美元，而同年B Lab的薪酬及遣散費開支達600萬美元。

共益企業能驅動企業發揮 「持分者優先」理念，交換創意。（Ｂ Corporation）

O'Regan又質疑，這項認證可讓企業吸引投資者及安撫消費者，若B企業不再符合發展方向，可隨時離場；加盟企業即使不獲續證，也不會被列出來。但其實，歐盟及英國等政府均已有相關法例，促使企業就着可持續發展進行匯報。

企業克盡己任，肩負起社會責任的做法是值得讚揚和鼓勵的，「以社會福祉」為本的理念也無需置疑，應用於資本主義或社會主義國家都同樣合適。各國政府以至企業管理層都積極履行，又何需拘泥於一個B企業標籤？

上文節錄自第194期《香港01》周報（2019年12月23日）《重塑資本主義形象 共益企業崛起》。

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