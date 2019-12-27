【2010年代回顧】資訊真偽難辨　下個十年將掀新聞「打假戰」？

2017年1月，特朗普以候任美國總統的身分召開記者會，向提問的CNN記者直斥他們是「fake news」。言猶在耳，這場衝擊傳媒行業的新聞戰爭原來正要展開。虛假的新聞不再只是笑話一則：謠言可以毀人聲譽、可以令國家政權更迭。「假新聞」不但成為2010年代影響力巨大的關鍵字，更是人類踏入下一個十年的新挑戰。

馬來西亞政府一度在2018年推行假新聞法，雖然最後被拉倒，但世界各地都正醖釀類似的法案，針對假新聞。（Reuters）

在前一個十年，社交平台Facebook在全球風行，漸漸變了網民接收新聞資訊的主要渠道之一，然而當任何人都可以化身「小編」時，資訊真偽也許再難辨別。

Facebook一方面確認有大量俄羅斯假帳戶曾干預美國2016年總統大選，2018年3月再來了一枚關於假資訊的震撼彈——劍橋分析公司（Cambridge Analytica）被揭非法取得5000萬Facebook用戶資料，透過分析用戶的行動提供「合適資訊」，達到影響選舉投票結果。在一段曝光的錄音中，劍橋分析負責人自豪地表示公司成功影響斯里蘭卡選舉，更為特朗普當選總統建功。

假新聞：特朗普時常以「假」（fake）、「腐敗」（corrupt）、「不誠實」（dishonest）、「人民公敵」（enemy of the people）等表述攻擊傳媒，變相也令「假新聞」一詞家喻戶曉。

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與其說是假新聞泛濫，更準確應是說，社交平台令訊息傳播變得容易、便於互動，未獲確認的資訊便更易於傳播。如2018年印度馬哈拉施特拉邦的圖萊市便因有人誤信Whatsapp流言，誤把5名外地人當成「拐子佬」，把他們活生生打死。

內容農場出現令網絡資訊更混亂

隨着發布資訊門檻降低，任何人都可以成為發放資訊的一員，特別在網絡資訊爆炸的年代，人們傾向選擇合適自己的訊息，令傳統媒體因缺乏趣味漸漸失去支持。有媒體為挽回觀眾，故意的炒作新聞用以吸引目光，結果催生另一種專門炒作新聞的「內容農場」，令網絡流傳的資訊質量更參差不齊，更加混亂。

劍橋分析事件讓國際再次認識社交媒體的強大影響力。（Reuters）

Facebook因劍橋分析事件及充斥假新聞被召喚至美國國會出席聽證。（Reuters）

有媒體及組織為對抗假新聞橫行，特意設立鑑別的「Fact Check」網站。但資訊生產速度遠比鑑別的快，一些來歷不明的照片、影片有時難以辨明真偽，導致一些訊息在闢謠之前已廣泛散播。

這種現象在今天的香港亦十分容易看見，不同黃藍陣營中流竄各種消息，即管是註明已「FC」，也可以是假的。如行政會議成員的羅范椒芬會相信取自成人網頁改圖捏造的「天使」，就是其中一例。

早在修例抗議運動以前，出現的各種「新移民」流言。但散播的都是來自內容農場，專門發放假新聞消息的網站或群組。（資料圖片）

法新社特別設立的Fact Check專頁，澄清網絡流傳的假新聞，如這篇顯示「香港學校教師慫恿學生參與示威」的消息就是假的。（AFP）

由網絡企業到國家的「打假戰」

Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在2018出席美國國會聽證，其中一個重點就是討論如何減少假新聞在透過Facebook流傳。朱克伯格承諾改善AI，並增聘人手處理資訊過濾。Twitter、YouTube等亦着手打擊假新聞防止不實信訊散播。

假資訊橫行，大眾矛頭指向Facebook等網絡巨擘，促使加強監管，部分國家亦開始以立法手段「打假」，新加坡政府今年便落實「反假新聞」法案，稱得上是全球最先行、最嚴厲的相關法例。可是，當政府有權監控網上平台、新聞網站，乃至私人訊息，個人私隱與言論自由是否受到侵害呢？這個話題留待下個十年繼續討論。