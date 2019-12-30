【2010年代回顧】一切「預訂」好的旅程　價格網造就旅行模式之變

今時今日，出外旅行已非常方便，且也愈來愈便宜。2000年代廉航的普及，降低了出行門檻，2010年代，智能手機使出行變得輕而易舉，一開Google Map馬上便知自己身在何方，酒店、一日團、心水餐廳都可邊走邊訂，加上格價網站的興起，顛覆了整個旅遊業界，業內的淘汰戰已經拉開序幕。

今天傳統旅行社幾乎只剩行旅行團，個人遊已完全不需要依賴旅行社已能出行。（VTC）

其中一樣首當其衝的, 當然是傳統旅行社。英國老牌旅行社Thomas Cook在今年9月正式破產，意味着一個時代的終結。價格網和線上旅行社（Online Travel Agency，OTA）在2010年代大行其道，改變了旅行的模式。

元搜索引擎 格價網的出現

今天旅客購買自由行的旅遊商品，可能最簡單的方法就是打開電腦，在Hotels Combined、Trivago、KAYAK、携程（ctrip）等格價網站，搜尋訂房和機票的最低價。這些格價網會自動給予指定酒店和機票，來自不同OTA的價錢，用戶只要選擇合適旅行商品，就能線上購買。

而這些正在背後幫助用戶的，是叫作元搜索引擎（Meta Search Engine）的系統。所謂元搜索引擎有如「搜索引擎之母」，可以一次過對多個搜索器進行搜索，列出所有結果，省卻用戶逐一搜索的時間。

Booking.com其實只是OTA，是由網絡旅行公司的一員。（VTC）

格價網與OTA旅行社分別，就是後者才是真正付錢預訂的網頁，前者是搜索哪間OTA最優惠的搜索網頁。元搜索引擎的概念最早在1990年代尾出現，但直到2010年，隨着旅遊價格網掘起才開始慢慢流行。

在2004年至2005年間，格價網KAYAK、Trivago和Hotels Combined相繼成立，3間公司目標都是創造一個能搜尋便宜酒店的平台。成立初期大家都沒有什麼影響力，除了早期技術不純熟外，大家都對這類搜尋器不認識。戲劇性的轉變至2011年出現。在那一年的8月，世界最大搜尋網Google推出了「Google's Hotel Finder」，結合自身Google Map，使用者可以直接從地圖找尋住宿酒店，取得酒店即時報價。

格價網與OTA的分別

同時在另一邊廂，航空公司和酒店開始向格價網招手。過去他們為增加曝光率只能在各大OTA上架，元搜索引擎正是讓他們脫離依賴OTA的好機會，不再受制於旅行社。

這無疑對業界投下了炸彈，作為中間人的OTA地位開始動搖。因此在2012年，OTA巨頭Priceline和Expedia決定先下手為強，分別收購了當時最大的KAYAK和Trivago，企圖利用自身的影響力，結合元搜索引擎為自己奠下優勢。

各大OTA向格價網下手，直接讓格價網起飛流行起來。（資料圖片）

旅行社、旅遊書如何自救?

傳統旅行社今天幾乎只餘下參加旅行團或前往特別國家，需要特殊準備或旅行套餐需要的旅客光顧，要經營下去亦着實不容易。

另一個受到衝擊的，就是紙本旅遊書。早一個十年，背包客倘需要帶着重甸甸的旅遊書出行。但格價網預訂酒店、機票變得輕易，甚或連交通也照顧到，租車、召車服務亦有提供。透過手機，旅遊資訊、交通及天氣消息都能即時掌握，比旅遊書的資訊可能來得更準。

Lonely Planet今天是無人不識的旅遊指南品牌。(VCG)

無可否認，實體旅遊書市場正在萎縮，殿堂級旅遊書品牌Lonely Planet也面臨轉型，在用戶推薦（user review）、旅遊KOL當道的時代，繼續以專業意見作為賣點。傳統旅行社、旅遊書能否成功轉型，在這場淘汰戰活下來？下個十年或者會有眉目。從另一角度去看，當旅行早早就「預訂」好了，一切都在輕易地掌握，會否少了些冒險的驚喜？