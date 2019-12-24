【澳洲山火】樹熊呆望家園被焚　消防不離不棄　「畫面淒美悲傷」

澳洲東南部山火持續，至今已燒毀逾300萬公頃林木，近千間房屋被毀，造成至少9人死亡及逾千隻樹熊喪生。位於阿德萊德（Adelaide）的消防隊（Eden Hills Country Fire Service）周日（22日）在Facebook上載了一張消防員和樹熊無助地望着一片火海的照片，大批網民均表示場面令人心碎。

消防員和樹熊無力地望着眼前一片火海。（Facebook@Eden Hills Country Fire Service圖片）

照片中，一名消防員拿着滅火喉面對狂燒的森林大火，身旁有一隻小樹熊頹然坐在地上，眼睜睜看着大火將棲息地燒毀。照片在網上廣傳，不少人看後均表示心碎，紛留言「這張照片充滿力量，謝謝你的分享。感謝消防員努力不懈與大火搏鬥，你們是真英雄」、「這畫面多麼淒美而悲傷，感謝消防員為大家無私奉獻」、「我無法想像消防員如何日以繼夜地工作，你們真的非常勇敢。希望你們和小樹熊都安全」。

藍山懸崖驚現「熔岩瀑布」

另外，新南威爾斯州（New South Wales）布萊克希思鎮（Blackheath）24歲男子拜仁（Kobe Bryant），日前拍攝到大火沿着藍山（Blue Mountains）懸崖蔓延開去的畫面，清楚顯示出火勢是如何猛烈！

片段顯示，藍山懸崖上的植物被狂燒，甚至讓人產生看似「熔岩瀑布」的錯覺。拜仁受訪時表示，片中的山谷被大火完全毀掉，「（火勢）看來沒有減弱，希望這片灌木叢能夠重新生長。我在當地居民臉上看到的只有絕望、恐懼和焦慮，此刻的山脈就如一座鬼城。」