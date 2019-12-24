【信不信由你】保加利亞神婆2020預言：亞洲或遭遇海嘯

2019年即將完結，不少人在展望將來時，或可能參考斗數命理和預言，其中保加利亞已故失明預言家萬加（Baba Vanga）的「高準確率」更成為討論話題。到底這位生前曾預言911襲擊和英國脫歐的預言家對2020年的世界有甚麼看法？

保加利亞預言家萬加（1911-1996）12歲時在一場巨大風暴中失去了視力，她生前曾經預測世界大事，有支持者指她的預測成功率高達八成半，因此她被譽為「巴爾幹的諾查丹馬斯」。（網上圖片）

萬加被譽為「巴爾幹的諾查丹瑪斯（又稱諾齊擔瑪士）」（Nostradamus of Balkans），其支持者指她的預測遠至5079年宇宙終結之年。她在1996年以85歲高齡離世前不久，曾經就2020年的世界作出一連串預測。

萬加曾經預測2004年南亞海嘯，十五年過去，在其中一個受災地區、印尼班達亞齊仍然見到當日海嘯帶來的傷痛。（Reuters）

萬加曾經被指預測到2004年的南亞海嘯，她認為全球在2020年遭遇更多天災，其中在亞洲會發生7.5級地震，巴基斯坦、中國、日本甚至是美國阿拉斯加地區可能被巨大海嘯侵襲，導致多人死亡。而俄羅斯則可能有隕石墜落。

另外，萬加的預言亦提到，歐洲大陸在英國脫歐後將陷入一片經濟危機，而且歐洲可能被伊斯蘭極端份子利用化武襲擊，最終令歐洲落入對方手中。她估計俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）被克里姆林宮內鬼暗殺身亡、美國總統特朗普（Donald Trump）會患上怪病導致失聰和出現腦腫瘤。

萬加預計美國總統特朗普及俄羅斯總統普京可能在2020年遭遇不測，不過她曾經為2019年的世界作同樣的預測。（Reuters）

這些預言是否危言聳聽就交由大家自行判斷，即使很多人認為萬加的預言有85%準確率，事實上剛才提到的預言是否有點似曾相識？對，萬加曾經預測普京和特朗普在2019年遭遇同樣的不測、巴基斯坦、中國和日本亦可能在2019年內被大海嘯衝擊，至今都沒有發生。