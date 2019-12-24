【英國王室】哈里梅根又放閃　小王子阿奇搶鏡祝大家聖誕快樂

目前人在加拿大慶祝聖誕節的英國哈里王子與梅根，24日公布全新賀卡。照片中的阿奇（Archie Mountbatten-Windsor）大大的臉貼在鏡頭前，而哈里夫婦則在後方看着他，流露出幸福的眼神與笑容。不過，據傳部分王室成員批評，菲臘親王已經入院4天，哈里夫婦應回到英國一起度過聖誕節。

梅根是非多：英國哈里王子和 梅根（Meghan, Duchess of Sussex）婚後分享兩人生活的情況變多。英國獨立電視台（ITV）為兩人製作的紀錄片10月20日獨家播出。片中梅根哽咽談及自己嫁入王室後受承受的壓力，看來又會成為不少人茶餘飯後的話題。圖為10月15日她（圖右）與哈里王子（左）出席英國兒童慈善組織——WellChild的頒獎禮。（AP）

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由哈里夫婦擔任會長與副會長的「女王大英國協信託基金會」（The Queen's Commonwealth Trust），24日在官方Twitter發布最新的聖誕賀卡。照片中的阿奇王子張着大眼爬到鏡頭前，而哈里王子（Prince Henry）與梅根（Meghan Markle）則坐在後方，露出溫暖的笑容，儘管整張照片都是黑白的，依舊擋不住幸福的氛圍。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

哈里夫婦選擇在加拿大度過聖誕節，不會參加白金漢宮午宴和聖誕日禮拜，預計新年過後才會返回英國。這也造成部分皇室成員不滿，他們認為高齡98歲的菲臘親王已經「預防性」住院4天，哈里和梅根不應該錯過可能是「最後一次」和爺爺、奶奶一過節的機會。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，女王對於哈里一家的決定表示非常支持，也能理解他們需要暫時逃離鎂光燈焦點，好好享受私生活。王室也強調，這個選擇並不意味着什麼，因為威廉王子也曾決定帶全家回凱特王妃的家鄉伯克郡（Berkshire）和岳父母一起過聖誕。

梅根是非多：英國哈里王子和 梅根（Meghan, Duchess of Sussex）婚後分享兩人生活的情況變多。英國獨立電視台（ITV）為兩人製作的紀錄片10月20日獨家播出。片中梅根哽咽談及自己嫁入王室後受承受的壓力，看來又會成為不少人茶餘飯後的話題。圖為10月15日她（圖右）與哈里王子（左）出席英國兒童慈善組織——WellChild的頒獎禮。（AP）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】