日本公廁雙層勾功用掀熱話　東京廠商親自解釋　非為掛袋或防盜

日本公廁門板上通常都裝有上、下兩個掛勾，其中上方的常常掛不住東西，容易滑落，被不少網友認為很難用。事實上，上方掛勾最一開始的功用並非給人掛東西！

出門在外上廁所時，公共廁所的門板上普遍都會裝有掛勾，供使用的民眾將東西吊掛於此，但你有注意到這些掛勾通常分為上下兩個，其中上面的往往又特別難用嗎？最近就有網友針對此話題熱烈討論，好奇為什麼掛勾要設計成兩個，釣出專業的網民解答，事實上，上方的「掛勾」真正用途並不是給你拿來掛東西使用！

近日Twitter上有不少日本網友討論，公共廁所的門板上常常會有兩個掛勾，表示自己習慣一個拿來掛包包，另一個拿來掛外套，但上方的掛勾常常沒有設計鷹勾，導致懸吊的東西容易滑落。對此有網友認為，該設計應該是用來防盜，避免讓掛在下方的東西輕易被門外的竊賊偷走。不過這樣的推測被製造商否認，並且解釋上方的「掛勾」實際上叫做「門檔」。

有指上方掛勾是為了防盜，但東京製造商卻給出另一答案。（「rainywoods2001」Twitter圖片）

日本媒體《J-town.net》對此特別訪問三家位於東京的製造商，這些製造商解釋，會有一長一短的設計，是因為要將上方較長的桿子作為門檔，緩衝當門推到底時撞到牆壁的力道，藉此減低門牆被凸出掛勾戳破的可能，本身的作用就不是拿來懸吊物品使用，但未說明是否有防盜功能的部分。

不過位於大阪的製造商則給出另一個答案。老一輩的職員表示，過往的廁所掛勾起初只有設計一根桿子，同時兼具門檔與掛勾的功用，然而後來發現這樣的設計，使當時的失竊率居高不下，才將門檔與掛勾分開來，利用上方的門檔同時防止竊賊輕易取走物品，「防竊」一說正是緣由於此。

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