芬蘭聖誕老人村成旅遊勝地　原住民反感憂文化「走樣」

芬蘭拉普蘭（Lapland）首府羅瓦涅米（Rovaniemi）的聖誕老人村（Santa Claus Village）是北極地區的旅遊勝地，吸引不少旅客前往朝聖和打卡。不過旅客蜂擁而至卻引起原住民薩米人（Sami）反感，並批評業界利用薩米古代文化牟利。

芬蘭的聖誕老人村每年都會收到大量寄給聖誕老人的信件。（Santa Claus Village）

自1980年代起，主題公園所在的羅瓦涅米便成為聖誕老人的官方「故鄉」。不過拉普蘭同時也是放牧馴鹿民族薩米人的故鄉。薩米人現時散居於瑞典、芬蘭、挪威和俄羅斯的科拉半島。

薩米人認為，旅遊業界人士散播有關薩米人的刻板印象具冒犯成份。薩米議會主席薩尼拉艾基歐（Tiina Sanila-Aikio）指出，幾乎每天都有人來到薩米地區，詢問「我在哪裏看得到薩滿巫師，薩米女巫在哪裏？」她說：「這只是旅遊業創造和建立的形象。」

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薩米議員指控，有旅行業界人士假裝是薩米人，或是將薩米人包裝成神奇和原始民族，出售和宣傳產品和旅遊景點。2018年，薩米議會發布旅行業界和遊客的「道德責任」準則，保護薩米文化。

薩米人點名批評旅客乘坐哈士奇（Husky）拖拉的雪橇。議員解釋，哈士奇並非拉普蘭地區的傳統狗，哈士奇對在森林自由漫遊的馴鹿造成困擾。

薩米人也反對愈來愈多的「圓頂冰屋旅館」。他們認為，這種建築並非拉普蘭傳統，而是來自北極其他地方。薩米人擔心，冰屋的出現會衍生出區內的「雜種」文化，並反建議旅行業界建造與拉普蘭歷史有關的住宿，例如馴鹿牧民傳統使用的圓錐形木製帳篷「goahti」。