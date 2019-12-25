印尼1歲半女嬰躺母遺體旁傷心大哭　母親卡片留遺言感動萬千網民

親人的生離死別往往是最痛心的。近日印尼一段影片在網路上瘋傳，一名1歲半女嬰在親生母親的遺體旁嚎啕大哭，不停呼喊着「媽媽」，想要叫她趕快醒來，就好像知道自己的媽媽已經離開了，卻無法接受這個事實，讓不少網友看了都忍不住鼻酸。

女嬰嚎啕大哭，並不斷想靠向媽媽旁邊（影片截圖／Facebook@Insan Tonji）

據印尼媒體Tribunnews報道，網友「Insan Tonji」於本月17日在Facebook中PO出這段影片，畫面中可見，當時女嬰躺在媽媽的遺體旁大哭，過程中不斷伸手想摸摸媽媽的臉，更放聲呼喊著「媽媽」，不管一旁的親朋好友怎麼安撫，甚至想試圖餵奶，女嬰也未停止哭泣，一直將手指指向媽媽，似乎知道自己的媽媽已經離世。

這名媽媽其實早就知道自己沒剩多少時間，於是早早就在女兒1歲生日時寫下了遺言，「我的女兒，生日快樂，這是媽媽寫給妳的最後一封信。2018年4月22日是妳出生在世界上的第一天，妳帶給了全家人快樂，也是我們大家的開心果。就算妳長大了、發生了什麼事，也永遠都是我的寶貝小女兒，爸爸和媽媽會一直等著妳回家。妳不需要跟別人比較，因為每個孩子都是獨一無二的，我愛妳，我的小甜心。」

這段長達2分鐘的影片至今已經湧入1274萬觀看次數、14萬次分享以及5.9萬則留言，大家紛紛難過表示，「好心疼這個小女孩」、「小女孩一定要好好長大！」、「心好痛，感覺小女孩真的知道自己的媽媽已經離開了」、「眼淚忍不住就掉出來了」、「天下父母心...一路好走！」、「一定要堅強」、「好不忍心看孩子哭成那樣」。

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