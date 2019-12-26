日本校規嚴格天生棕髮也要染黑　16萬中小學生拒上學創新高

近年日本中小學生拒絕上學人數連年上升，這些在日文中被稱為「不登校」的學生人數去年創下歷史新高，原先人們覺得這是學生本身的問題，但隨着愈來愈多學生拒絕上學，讓人開始懷疑日本中小學和教育制度是否有問題。

英國廣播公司（BBC）報道，10歲的伊藤勇太（音譯）去年春天黃金周假期全家一起出遊之時，告訴父母說他不想去上學了。幾個月來，他一直非常不想去小學上課，因為他在學校被同學欺負，常常跟同學們打架。

遇上這種情況，日本父母通常有三種選擇：第一是讓孩子參加學校諮詢，希望事情會好轉，再來是在家中自學，最後則是送他去自由學校。他們選擇了最後一個選項。現在勇太在自由學校愛做什麼就做什麼，他也變得更快樂了。

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問題出在溝通

吉川隆在2010年於東京府中市住宅區內的三層公寓裡，開設了他的第一間自由學校。他說：「我原本希望收15歲以上的學生，但實際來的人只有7、8歲。多數人因選擇性緘默症，都很安靜，在學校他們什麼也沒做。」他認為溝通問題是多數學生拒絕上學的根源。

吉川隆投入教育事業的歷程也有點曲折，在40歲出頭時告別了上班族生活，因為對升遷不感興趣。他的父親是醫生，他想跟父親一樣想為社區服務，因此成為一名社會工作者並收養小孩。這個經驗讓吉川隆看到孩子們面臨的問題，並意識到多少學生因貧窮而受苦，或是家暴受害者，以及這些對他們學校表現帶來了多大影響。

名古屋大學教育專家內田良教授說，傳統學校學生面臨的部分挑戰是班級規模過大，「一個班有40個學生，一年到頭在同一間教室，很多事情都可能發生」。

日本傳統學校對髮型以至穿着皆有嚴格規定，讓學生感到沒有自由。（Chen Feng/Unsplash）

人口密度太高 社交問題會放大

內田表示，朋友情誼是在日本生存的關鍵，因日本人口密度太高，若不跟他人好好相處和協調，就無法生存。這不僅適用於學校，也適用於公共運輸跟其他公共空間，因為這些地方都太過擁擠。

但對許多學生來說，適應環境是項問題。他們在人滿為患的教室，不得不跟同學們一起在狹小空間中做所有的事情，因此感到不舒服。內田說：「在這種情況下，感到不舒服是正常的。」更重要的是，學生們年復一年都待在同一班級，若出現社交問題，上學會變得很痛苦。內田說：「就這一點來看，自由學校提供的支持是非常有意義的。在自由學校中，他們不太關心團體，傾向於珍視每個學生的想法和感受。」

教育體制無法發展孩子多樣性

但即使自由學校提供了另一種選擇，教育體制本身仍是個問題。內田認為，沒有發展學生的多樣性是侵犯他們的人權，許多人也同意此一看法。

目前，日本社會對「黑校規」與學校環境的批評日益增多，近來《東京新聞》一篇專欄文章更將其描述為侵犯人權，以及阻礙學生多元發展。今年8月，反黑校規活動團體「廢除不良校規！專案」向日本文科省提交逾6萬人聯署的請願書，要求對不合理的校規進行調查。大阪府下令所有高中檢視校規，約4成學校進行了修正。

內田還說，日本文科省現在似乎認為曠課不是一種反常現象，而是一種趨勢，默認「不登校」並非學生的問題，而是他們對教育制度未提供令人滿意環境所做出的反應。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】