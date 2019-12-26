聖誕節歐美最無聊但最受歡迎的電視節目：火爐燒柴

聖誕節打開電視，有什麼電視節目好看？這個節目肯定是最無聊，但意外地最受歡迎———燒柴，燒柴版的《魚樂無窮》。對，你一定喜歡上這節目。

▼美國紐約WPIX電視台兩小時的燒柴版本，在家中打開電視播着溫馨的畫面，悠閒一番。

這個所謂燒柴節目，內容就只有燒柴。看着火爐一直焚燒木頭，發出霹靂拍勒的聲音，就這樣持續數小時。這樣的畫面有什麼好看的？但出奇地，這是歐美非常受歡迎的聖誕電視節目。

沿自中世紀的聖誕習俗

燒柴節目在英語稱為「Yule Log」，是聖誕特定的燒柴活動（不是蛋糕）。燒柴習俗沿自北歐的中世紀時期，是聖誕的贈興節目之一。當年的習俗是一邊燒整棵樹，一邊與鄰居一起歡渡聖誕。今時今日當然不可能把整裸樹拿來燒，所以只餘下各自在家中火爐燒木頭，變成燒柴活動。

至1966年聖誕，美國紐約WPIX電視台苦於聖誕假沒節目播放，因此忽發其想製作一套簡單而又隆重的聖誕電視節目，送給當年還沒有家中火爐的美國人，結果《The Yule Log》就此誕生。

3小時的電視節目什麼都沒有，就是看着火爐一直燒柴，背景播着精選聖誕音樂。且細心留意實際燒柴畫面只持續了17秒，其餘全是剪接重覆。也就是說節目拍攝比直播魚缸的香港電視節目《魚樂無窮》更簡單，但誰知燒柴節目大受歡迎，WPIX決定每年重播，一直持續到今天。

▼各種燒柴版本

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網上8小時燒柴無剪輯直播

當然今時今日WPIX的火爐已重拍更新，受此影響，其他美國及歐洲電視台亦各自製作自己的燒柴節目，在聖誕播放。而節目也不再是單純燒柴那麼單調，鏡頭會拉闊一點找聖誕樹做一下裝飾，背景由電台人員給你說故事或點唱。

踏入21世紀網絡時代，網絡直播打破電視節目時間限制，燒柴亦出現燒半天甚至燒全天的節目。部分製作更開始出現奇怪的真人騷版本，如電腦遊戲《鬥陣特攻》（Overwatch）便自2017年每年聖誕播出「伴你燒柴」無剪接版本，由遊戲製作總監Jeff Kaplan親自坐在火爐旁8小時，陪伴觀眾悠閒一番。

2019年版本的《鬥陣特攻》燒柴才剛在24日播出，截至26日點擊率已高達22萬，你找到了燒柴的樂趣了嗎？