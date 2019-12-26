美國研究：間歇斷食有利健康　可控制進食時段在6到8小時內

間歇斷食是（intermittent fasting）是近年日漸流行的減肥方法。美國有線新聞網絡（CNN）報道，當地大學研究發現，間歇斷食可以降低血壓、幫助體重減輕和延長壽命。

《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）刊登的研究指出，間歇禁食之所以有利於身體健康，是因為激發體內的「代謝轉換」。「代謝轉換」是人類一種適應方式，在細胞耗盡糖份的能量儲存後，會以較慢的代謝過程，將脂肪轉化為能量。

研究發現，這種轉換可以改善血糖調節、降低血壓和抑制炎症。研究以日本沖繩的居民為例，指他們以超長壽及低熱量的健康飲食聞名。研究人員認為，這與間歇斷食不無關係。

間歇斷食是（intermittent fasting）近年日漸流行的減肥方法（Reuters）

可控制進食時段在6至8小時內

負責研究的美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）神經科學教授馬特森（Mark Mattson）指出，間歇斷食一般分為兩類：一種是每日限時進食，即是把進食時間段範圍，縮短至6到8小時，然後在其餘的16至18小時不進食；另一種是「5+2」式的間歇斷食，即在每周7天中，會有2天吃得比較少，約不多於500卡路里。

馬特森表示，斷食及進食之間交替可以改善細胞健康，多項研究顯示，這能降低血壓、血脂水平，以及降低肥胖及糖尿病風險。不過，目前需要作更多研究，才能確定間歇性斷食的長期影響。

研究人員人指出，由於臨床試驗的重點是超重的年輕人及成年人，所以暫時仍未知道間歇斷食的益處及安全性，是否適合推廣到其他人群。