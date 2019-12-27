英國夏洛特「公主養成記」　聖誕向英女王致禮　輕提裙裾有板有眼

英國王室成員周三（25日）按照傳統前往桑德林漢姆莊園（Sandringham House）附近的教堂做聖誕禮拜，威廉王子夫婦、長子喬治王子（Prince George）、以及夏洛特公主（Princess Charlotte）亦有出席，其中年僅4歲的夏洛特公主模仿能力超強，除了學媽媽凱特向太嫲英女王請安，還不讓侍從拿走粉絲送的花束，結果她得意動態搶盡風頭，成為全場焦點。

一襲綠衣的夏洛特於聖誕節早上11時許，跟隨爸爸威廉王子、媽媽凱特，以及6歲的哥哥喬治，一同前往桑德林漢姆府附近的聖瑪利亞瑪達肋納教堂（St. Mary Magdalene Church）做聖誕禮拜。

Okay but Charlotte’s curtsied to the Queen! OMG! So cute! Her momma didn’t first but she did it and she did it like a true Princess! she held her coat and curtsy! So freaking cute! pic.twitter.com/jUlEUd67X1 — Isa (@isaguor) December 25, 2019

當禮拜結束後，各王室成員步出教堂，並駐足門外的石級先恭請英女王離開，他們方離開。當凱特見到英女王的御駕駛走時，她就輕輕一蹲向對方請安，夏洛特見狀有樣學樣，隨即拉着裙子，然後輕輕下屈行禮，有網民大讚夏洛特乖巧、有禮及可愛。

夏洛特隨後與哥哥分別拖著媽媽及爸爸離開教堂，沿途獲支持者夾道歡迎。當凱特經過6歲粉絲希瑟（James Heather）身旁時，她就指着男童手中的花束並問道：「這是否送給夏洛特的？」希瑟隨後回答：「是。」於是夏洛特聽媽媽指示上前接過花束並道謝。正當女助手準備伸手準備替夏洛特接過花束之際，夏洛特稍為猶疑，隨後扭動身體以示抗拒，接着拖着媽媽的手繼續行走。