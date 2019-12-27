【旅遊注意】T恤圖案不准有蛇　南非機場要求男童脫衣才可登機

日前有一名來自紐西蘭的小男孩，登機前竟被安檢人員要求脫下他的上衣，原因是衣服上栩栩如生的「蛇」圖案！安檢人員表示，為了避免乘客及機組人員的恐慌，任何印有蛇的衣服或是玩具，都是禁止帶上飛機的。對此，這名男孩的父母向南非機場提出對於服裝規定的疑問；機場的發言人則回應稱，安檢人員有權力決定什麼東西是有可能造成人員恐慌的。

根據《太陽報》報道，一名來自紐西蘭的10歲男童盧卡斯（Steve Lucas），日前跟爸媽到南非探訪祖父，在南非奧利弗・坦博國際機場（O. R. Tambo International Airport）要回國時，盧卡斯竟然因為上衣的圖案被安檢人員擋下。盧卡斯的上衣左肩上，有着一逼真、巨大的綠蛇，蛇還吐出細細的舌頭，栩栩如生的樣子讓安檢人員認為，它有可能會嚇壞機組人員與乘客，因此要求盧卡斯把上衣脫下。

盧卡斯的母親馬加（Marga）最後要盧卡斯把衣服反穿，避免其它爭議再度發生。事後，馬加也向機場管理方南非機場有限公司（Airports Company of South Africa）提出關於服裝規定的疑問，他認為南非機場有限公司應該站出來做詳細的說明。一位機場的發言人則表示，安檢人員有權利決定什麼東西是有可能會影響到乘客以及機組人員的。

對此，南非機場有限公司稱，他們正在尋求對服裝規定更詳盡的解釋，會給予盧卡斯父母一個適當的回應。

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