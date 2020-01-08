【白頭山電影】韓國人仰賴美軍　與朝化干戈為玉帛只能留於屏幕？

韓國年終電影鉅作《白頭山：火山浩劫》（韓語：백두산；英語：Ashfall）在全球上畫。電影在韓國國內上映7日，已吸引超過400萬人次入場觀看。《白頭山》這個戲名，本身就極具民族情意結及政治意味，加上電影與現實時局之交錯，也訴說着現實中，韓國、朝鮮、美國的愛恨情仇。

「若無法阻止最後的火山爆發，南北韓就都完蛋了！」韓國軍官趙仁昌（河正宇飾）對朝鮮間諜李準平（李炳憲飾）的這道吶喊，將六十多年以來勢成水火的兩韓命運扣連在一起。

唯一能夠拯救朝鮮半島，免於遭天災覆亡的厄劫，還是繫於南北韓人民之手。

故事講述中朝邊境的白頭山火山爆發，幾乎令朝鮮完全毀滅。火山爆發引發的海嘯、餘震、火山灰更波及韓國，專家預測白頭山將再度爆發，摧毀整個朝鮮半島。阻止這個情況的唯一方法，是韓國軍方派人將朝鮮核彈頭放到白頭山，藉核彈爆發對沖白頭山的岩漿爆炸……

白頭山的民族象徵意義：相傳朝鮮民族的始祖檀君，便是出身於白頭山，故於朝鮮民族而言，白頭山是民族血脈之源。從現代意義來看，按朝鮮官方說法，白頭山是已故領袖金日成的抗日基地，金正日也是於白頭山出生，金氏家族繼承的便是「白頭山純正血統」。至於南方，大韓民國的國歌《愛國歌》第一句已經提到，「直到東海水枯，白頭山岩石朽爛，天保佑我疆將土！願我國家萬歲」，可見其重要的民族象徵性。

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朝鮮最高領導人金正恩在2020年伊始即表示，在美國取消對朝敵視政策前，朝鮮將繼續開發「新戰略武器」。朝鮮的武備發展，未來會給國際秩序帶來怎樣的衝擊？金正恩的豪言，給予大家一種未知的預警。

平壤當局早在去年4月的中央委員會第七屆第四次全體會議中，將2019年末作為朝美核談判的期限。結果，2019年過去了，金正恩與特朗普之間的角力仍然流於口角，未見有實質行動。金正恩表示，自己不再有理由遵守中止試射洲際彈道導彈的承諾，並即將展示「新戰略武器」。

外界估計，若然金正恩與特朗普繼續未有返回談判桌的意圖，或釋出雙方友好訊號，平壤政府在未來一年很大機會會重新走上軍事化之路，包括試射州際長程導彈。

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在現實當中，核彈本身是朝鮮半島的「符咒」。不過，在《白頭山》電影裏故意以核彈為題旨，將它原本具破壞性的性質，轉化為制止火山爆發，拯救朝鮮半島人民的唯一方法，正正賦予朝核問題另一深層意義，反映出它的雙面性，意圖淡化國民對朝核的不必要恐懼──至少不要將朝核刻意綁成達致半島和平之前的難解死結。

受掣於美國的青瓦台

朝核與半島安全息息相關。不過，在現實政治裏面，美國往往取代了韓國的角色，於核談判上全面主導與平壤政府的談判權，青瓦台政府變相被架空。貫穿《白頭山》的中心題旨，便是鞭撻青瓦台於國家安全問題上的無能。國際媒體每每都說「美朝談判」──美國與朝鮮，韓國青瓦台彷彿完全失去話語權，成為在半島格局之中被排除於談判桌以外的持份者。

代表韓國回流學術精英的地質學家姜奉萊（馬東石飾）在戲中說道：「我已經對這個國家完全失去希望了。」

畢業於普林斯頓大學、拿着美國護照的姜奉萊，為防止白頭山再次爆發而制定的一套核武應對方案，竟因韓國政府受制於美軍擔憂在中朝邊境引發核彈的政治後果，而遭拒實行。他說出的這番話，正是韓國有識之士及社會精英恨鐵不成鋼的由衷之言。

即使天災來臨，青瓦台政府竟爾連國家安保決策及軍事指揮權也要向美國政府拱手相讓，也是電影中因應現實政治格局而折射出的怨懟。

對於朝核問題，韓國政府的立場走向往往由美國主導。（路透社）

對朝好感升 成影視作品題材

電影中不多不少反映出韓朝合作才是真正達致半島和平的主觀意願。這可能也是不少韓國人心目中的想法。韓國文化體育觀光部在2019年12月初公布了一份民意調查。調查訪問了5100名韓國成年人，有50.8%受訪者的回答對朝鮮一方展現友好態度，高於2013年的44.4%和2016年的40.6%。

《朝鮮日報》日前報道過，「朝鮮」元素近期成為很多韓國流行文化的主要素材，。除了打破票房紀錄的《白頭山》，近期大熱韓劇《愛的迫降》也是以朝鮮軍官與韓國財閥千金的愛情故事作主線，同樣受到韓國網民熱議。老牌男星玄彬飾演朝鮮軍官，更令韓國網民譽稱巔覆了過往朝鮮軍官的刻板形象。

韓國對朝鮮的觀感轉趨正面，朝鮮人代表的形象不再是「落伍」，像是《白頭山》裏的朝鮮間諜李準平，展現出型格的形象。這其實某程度間接反映韓國藉流行文化化解兩韓之間歧見的趨勢，《白頭山》一劇打破韓國首日票房紀錄，證明韓國民眾對有關「唱好兩韓友好」的戲劇不但不反感，甚至成為吸引他們的一大看點。

韓劇《愛的迫降》以南北韓的禁忌之戀為題材，講述南韓富家女孫藝珍因意外迫降到北韓境内，巧遇北韓軍官玄彬後發生的愛情故事。（《愛的迫降》劇照）

九成韓國人認為駐韓美軍必要

另一方面，電影中美軍以反派角色出現，對韓國政府施以掣肘，阻止男主角趙仁昌在白頭山引爆核彈的計劃。這種對美國的描述，同樣引起網民熱議：「為什麼美軍不好，朝鮮為什麼好？」

的確，韓國民眾對美國的好感，亦不能忽視。《美國之音》引述韓國統一研究院於去年11月公布的民調報道，雖然有96%受訪者不希望青瓦台加碼分攤駐韓美軍費用，但有91%受訪者仍然認為，美國在韓國駐軍是必要的。另外，即使假設日後朝鮮半島統一，有54%受訪者仍歡迎美國在韓國的軍事存在。由此可見，儘管《白頭山》主觀希望否定美國軍方的權力介入，在現實中，韓國民眾依然認為美軍能夠穩定半島局勢，對駐韓美軍政策予以肯定。

朝鮮沒如預期送出「聖誕禮物」，金正恩在新年還參觀了肥料廠，似乎心情不錯。（美聯社）

不過，美國總統特朗普上台之後曾經對朝鮮友好，曾有逾一年時間稱朝鮮領袖金正恩為「朋友」，加上數度就軍費問題向韓方施壓，亦削弱了韓國民眾對美國的好感。特朗普去年以亞洲口音吹噓，「從韓國索取數十億美元軍費，比在布魯克林收租更輕易」，自由韓國黨議員趙慶泰批評：「他抱着商人、生意佬的心態，屁股和手肘不會分，敵友也不分。」他質疑美國是否還是可信、友善的國家。

《白頭山》電影當中，的確花了頗多筆墨，刻意多番描繪對現實地緣政治的無奈，並提出青瓦台政府重奪外交主導權的必要。期望民族團結、統一，未必是韓國國內每個人的共同期望，但特朗普上任以來，對待朝鮮半島問題那種「商人式」作法，也進一步動搖了韓國人對美韓聯盟的信任。