埃及7000多杯咖啡　砌成法老王面具畫像　打破健力士世界紀錄

埃及一批青年12月28日在首都開羅大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）的廣場用7,260杯咖啡，拼砌全球最大的法老王圖坦卡門（Tutankhamun）面具馬賽克畫像。這面積為60平方米的作品打破健力士世界紀錄。埃及旅遊和文物部同日在廣場舉行慶祝儀式。

位於埃及開羅大埃及博物館的廣場出現用7,260杯咖啡砌成法老圖坦卡門面具的畫像，佔地60平方米。從高空拍攝的照片可見，這7000多杯咖啡有不同的色調，都是參加者注入份量不一的牛奶，部分以豉油、芝麻及抹茶調色而成（Reuters）

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職員在28日凌晨1時開始，將用來盛載咖啡的紙杯排列出來。參加活動的人在12小時後加入，開始進行排列一杯杯咖啡的工作。他們為改變這幅「咖啡畫」的陰影及顏色，在咖啡中加入不同分量的牛奶，部分亦以豉油、芝麻及抹茶調色。

這幅圖坦卡門面具的畫像面積達60平方米，打破2012年創造的世界紀錄。當年美國有人用5,642杯咖啡拼砌出傳奇明星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的模樣。作品面積為37.24平方米。

今次活動得到埃及旅遊和文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）支持。副部長沙拉比（Ghada Shalaby）表示，咖啡在埃及是迎賓飲料，「今日的活動表明歡迎埃及人及外國遊客到訪這個壯麗的建築物。」

大埃及博物館的興建工作仍在進行中，預計2020年年底開幕。