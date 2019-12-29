韓調查：受訪男女選「結婚對象」　最理想職業原來是「這個」

韓媒12月29日報道，韓國婚姻介紹所DUO公布最近調查結果顯示，受訪未婚年輕男女最想未來配偶任職的職業，原來是公務員或國營公司職員。

韓聯社報道DUO旗下的DUO人生研究所，就25至39歲未婚男女進行「2019年理想擇偶標準」的問卷調查。分析結果指出，未婚女性心目中的理想配偶身高178厘米、年薪5,270萬韓圜（約35.4萬港元）、持有財產2.5003億韓圜（約168萬港元）、較自己大3至4歲、本科畢業、以公務員或國營企業職員為業。

未婚男性的理想配偶身高165厘米、年薪4398萬韓圜（約29.5萬港元）、擁有財產1.8118億韓圜（約122萬港元）、較自己少3至4歲、以公務員或國營企業職員為業。

從調查結果看來，工作及收入出名穩定的公務員及國企職員都較受受訪者歡迎，男女分別為12.7%和12.5%。普通白領（男性11.9%、女性11.4%）、教師（男性9.9%、女性7.6%）。女性受訪者對教師的屬意程度從2018年的第7位升至第3位。

探討韓國女性在生活中面對問題的《82年生的金智英》在韓國成為「話題電影」，有人認電影雖賒沒有太戲劇化的情節，卻格外引起共嗚。圖為韓國演員孔劉及鄭有美出席電影的新聞發布會。（VCG）

對於韓國這批受訪者來說，選擇對象最重要的考量是什麼？27.2%回答對象的「性格」最重要。其後依次序是經濟能力（12.5%）及外貌（11.7%）。

受訪男性揀選終身伴侶除看重性格和外貌之外，還注重對方的價值觀（10.2%），女性受訪者在挑選共度人生的對象時，除了着重其性格和經濟能力，還注意對方的家庭環境（11.1%）。

韓國跟中國及日本等國家一樣，處於適婚年齡者有晚婚的趨勢。男性受訪者會計畫成婚的年齡平均為34.8歲，女性是33.5歲。認為一定要結婚的受訪者為34.7%，跟認為不一定要結婚（34.6%）的比例差不多。