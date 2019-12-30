【遊日注意】准帶打火機但不准帶打火機油　日男搭新幹線被罰4000

日本一名男子在乘搭新幹線時，因攜帶用來添加打火機用的打火機油上車，遭沒收並罰款6萬日圓（約4000港元），但實際JR新幹線容許一部分市面出售的日用易燃物品上車。

一罐133毫升的Zippo牌打火機油。（網絡圖片）

《西日本新聞》報道指，該名男子在8月乘搭新幹線整理行李時，被正在查票的車長發現攜有打火機油。該打火機油為一般零售購買，大小約133毫升。車長以男子「攜帶危險物品」為由沒收打火機油，並預告會向男子罰款。

男子雖然不滿，事後致電鐵路公司理論，但兩星期後他還是收到了JR東海一共6萬日圓的罰單，最終男子迫於無奈繳款。

JR攜帶危險物品規定，下方有說明市面出售的日用品可攜帶，當中包括打火機。（JR鐵路）

准帶打火機但不能帶打火機油？

2015年6月有男子在新幹線車上自焚造成兩死多人受傷，JR鐵路自始收緊攜帶易燃物品規定。所有汽油、火水、高壓汽罐等均嚴禁攜帶，但免除一般零售店購買的日用品，其中包括打火機、酒、油漆等。只要容量限制在2公升以內，並有充分包裝防止洩漏。

雖然「打火機油」未有直接寫明在內，但既然打火機可以攜帶，而且大小才133毫升，為何還要被沒收兼罰款？ 罐裝打火機油濃度高，確實有一定危險，但市面出售的容量細小且包裝安全，《西日本新聞》分別向國土交通省及JR查詢，獲回覆「容易起火的物品不被視為日用品」及「打火機油是易燃品所以禁止攜帶」。

打火機油內含石腦油或丁烷，用以補充添加打火機內的液體，同時具清潔功能。部分登山客會特意攜帶打火機油，在山上生火煮食或取暖。這也意味登山客若選乘新幹線，不能攜帶打火機油，否則會遭沒收並罰款。