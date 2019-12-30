加拿大小灣群島債台高築　政府出160萬請村民「棄村」慳公共開支

加拿大紐芬蘭及拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）因為漁業崩解、石油產業又遇油價慘跌，導致省府債台高築，因此對人口銳減、但維持公共服務需昂貴經費的城鎮，採取「付錢請你搬家」的策略––每戶支付19萬至20.5萬美元（約148萬至160萬港元）的遷置費，然後切斷社區服務。

小灣群島（Little Bay Islands）今年稍早無異議票決棄村，是過去20年來第8個做此決定的社區，居民被要求在12月31日前搬走，因為政府即將斷水斷電，並停止鏟雪和渡輪服務。

省府目前的遷村方案有但書：必須由社區主動提出要求；投票選擇離開的居民至少須達90%；以及，成本效益分析顯示省府節省支出會出現淨額。

小灣群島遷村共計將花661萬美元（約5156萬港元），但估計未來20年可為政府省下1500萬美元（約1.17億港元）。

加拿大紐芬蘭及拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）因為漁業崩解、石油產業又遇油價慘跌，導致省府債台高築。（資料圖片）

對紐芬蘭及拉布拉多省而言，遷村有長久且具爭議性的歷史。該省1949年加入加拿大，時任加國總理的聖洛朗（Louis Stephen St. Laurent）吃力地設法為散布在海岸線的1200個偏鄉提供公共服務。

1954年，聖洛朗開始針對「沒有遠大未來」的鄉鎮推動遷置計劃，發現金請居民搬到政府選定的「成長中心」。1954至1975年間，近300個鄉鎮的約2.8萬人被重行安置。

紐芬蘭及拉布拉多省1949年加入加拿大，時任加國總理的聖洛朗吃力地設法為散布在海岸線的1200個偏鄉提供公共服務。（資料圖片）

但此事從一開始就充滿爭議。政府選定的成長中心經常也地處偏遠、缺乏工作機會、對於接收新來人口並未做好準備。

小灣群島考慮遷村已近10年，過程中出現鄰居和鄰居、不同世代之間對立相爭的情形，顯現出想要方案行得通，非正式強制力的必要性。

2015年公投時，95票裏必須有86票贊成，但最終獲85票。誰投反對票很快傳遍這個小社區，他們遭到排擠，沒人跟他們說話。長期居民和季節性居民也產生隔閡。投票資格規定全年都住在島上的人才能投票，但他們的人數遠少於季節性居民。

小灣群島考慮遷村已近10年。（IG@nolagrimes）

省府的市政和環境局長布拉格（Hon. Derrick Bragg）承認，過程「有一點爭議」，但他表示，不可能取悅100%的人。

53歲的帕森斯（Mike Parsons）兩年前和44歲的妻子回到故鄉小灣群島生活；儘管所有人都要搬走，這裏愈來愈安靜，但兩夫妻打算堅守家園，他們投資了超過3.8萬美元購置太陽能板、發電機和其他設備，以便面對斷水斷電後的生活。

延伸閱讀：

為省1元過路費 新加坡3車停在高速公路中央

別再說「Holland」了 荷蘭明年起正名「Netherlands」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】