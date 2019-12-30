【遊日注意】日航送5萬套來回機票　東京奧運期間暢遊各地

2020年日本東京奧運，日本航空（JAL）推出活動，向旅客免費贈送5萬套來回機票。不過要注意的是，有關機票屬國內線，而且旅客「不可挑選目的地」，以在奧運期間推廣東京以外地方。

日航推出「Win a Trip with JAL」活動，在7至9月免費提供5萬套國內來回機票，以在東京奧運期間推廣日本各地風情。

機票專為7月1日至9月30日遊日的旅客而設，但申請者無法選擇要去的地方，而是日航隨機指定由東京羽田機場（HND）、大阪國際機場（伊丹機場）（ITM）及關西國際機場（KIX）出發的航線。

日本東京奧運主場館，新國立競技場已在11月30日落成。（AP）

要贏取免費機票，有一項條件，就是必須是該公司飛行里數常旅客計劃「JAL Mileage Bank」的日本海外居住國外會員，以下是贏取免費機票的程序：

申請免費機票的應用程式會在2月下旬開放；

申請會以先到先得的方式進行；

每人最多可以申請4位；

程式會為申請人顯示四個可能的目的地；

若申請人同意，會在三日內收到結果，屆時才會得知神秘目的地；

有關活動由日航聯同日本政府觀光局及觀光廳等機構舉行，更多詳細訊息會在1月初公布。當然，大家亦可先申請成為「JAL Mileage Bank」會員。