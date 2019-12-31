告別2010年代　細數影響世界的十個關鍵詞

十年彈指一揮間，二十一世紀第二個十年來到了盡頭。這是一個怎樣的十年？這是躁動的十年，也是變革的十年。這是新概念、新科技產品、新名詞層出不窮的十年，新舊交替，虛實相間。給這個十年，小編精選了十件影響世界、影響你和我的十件事。

1981年4月12日，搭載兩名太空人的哥倫比亞號升空。（NASA）

【1. 穿梭機】再見，穿梭機👋 太空運載工具的新一頁

2011年7月21日，當美國阿特蘭蒂斯號太空穿梭機完成最後一次國際太空站任務返回地球後，這項進行了三十年、共135場任務的太空運輸系統計劃（Space Transportation System，STS）正式告一段落。

製造穿梭機的原意是希望透過廉價、簡單而安全的方式探索宇宙。穿梭機不但是搭載衛星、太空望遠鏡等大型物品上太空的最佳工具，亦是往返和組裝國際太空站的主要功臣。然而，其預期費用和壽命出現重大偏差，安全性亦存在重大缺陷，曾發生過兩次致命災難，包括挑戰者號及哥倫比亞號空中解體。

隨着穿梭機退役，太空載具進入新一頁。貝佐斯創立的Blue Origin便在今年中發布了月球登陸器Blue Moon。(美聯社)

雖然穿梭機完成了多項探索太空的壯舉，如實現太空漫步、發射和配置衛星及建立國際太空站等。但由於美國太空總署（NASA）希望將資源投放在新項目，如新一代太空載具「獵戶座太空載具」，故不得不停止投放每年40億美元的穿梭機項目。穿梭機畢竟是冷戰時代的產物，是為了抗衡前蘇聯的載人太空船而展開的太空競賽而生，如今完成歷史任務，成為博物館的歷史珍藏，意味着人類將要翻開探索更遙遠太空的新一章：下一站火星。

目前，三位億萬富豪各自投資於太空項目，貝佐斯（Jeff Bezos）的Blue Origin、布蘭森（Richard Branson）的Virgin Galactic，還有馬斯克的SpaceX都在研發以火箭搭載太空艙的方式，減低太空旅行的成本，長遠或以月球或火星為目的地。

【2. 南蘇丹】唯一誕生的新國家 爭扎於死亡邊緣

在經過數十年漫長的蘇丹內戰後，位於非洲東部的南蘇丹共和國於2011年7月9日終憑98.83%支持度通過公投，宣告脫離蘇丹共和國而獨立。在國家獨立的慶典儀式上，共有30個國家的元首或政府代表出席，包括時任聯合國秘書長潘基文。

南蘇丹內戰不斷，糧食不足問題已持續數載。（VCG)

這個全球最年輕的國家先後成為了聯合國、非洲聯盟、東非共同體、國際貨幣基金組織及世界銀行集團等的成員國，2012年7月還簽署了以人道原則規範戰爭行為的《日內瓦公約》。這個以黑人為主的國家，國內基建相對原始，大部份人倚靠傳統農業和畜牧業為生；多數人信奉泛靈論，少數信仰基督新教、天主教、科普特教派和伊斯蘭教等宗教，有別於主要信奉伊斯蘭教、以阿拉伯人為主的蘇丹共和國。種族與信仰的差異，是南蘇丹從蘇丹分裂出來的主因之一。

作為全球最落後國家之一，這個東非國家曾因豐富的石油庫存而一度令人憧憬，希望能創造出一個兼具民主與經濟富強的奇蹟。然而，持續至今的內戰估計令南蘇丹有數十萬人死亡、數百萬人流離失所，對本已百廢待興的經濟無疑是打擊至深。國內64個部族，包括最大的丁加族和努爾族之間的矛盾仍未紓緩。

2013年美國《外交政策》雜誌和研究機構「全球化指數」公布的全球「失敗國家指數」（Fragile States Index）排行榜中，南蘇丹以112.9分位居榜首，該國因內戰而引發的「人為饑荒」等災難及因獨立而觸發的矛盾，值得日後新成立的國家高度警惕。

近藤麻理惠「怦然心動」的收納秘技，在西方掀起熱潮。（《Tidying Up with Marie Kondo》截圖）

【3.斷捨離】打入西方的反物慾思潮 敵不過資本主義？

「我的任務是通過收拾房屋，讓世界怦然心動。」這句經典台詞出自日本「收納女王」近藤麻理惠，她的真人騷節目於2019年初登陸網上串流平台Netflix，在歐美國家引發一輪整理收納熱潮。這位個頭嬌小的35歲女性，似乎真的向西方世界大施魔法：伴隨節目熱播，美國出現數以千計「整理專家」（professional organizer），英國慈善商店也突然獲得大量物品捐贈……

「怦然心動的整理魔法」背後，離不開一個已有數十載歷史的極簡主義理念—「斷捨離」，即斷絕無用之物、捨棄身邊多餘的東西、脫離對物品的執着。

「斷捨離」由日本瑜伽導師沖正弘於1979年提出，最初用來指導人們拋棄壞的習慣。2009年，日本整理收納專家山下英子出版同名書籍，將「斷捨離」由精神延伸至實用層面。次年，這一詞彙入選「新語 · 流行語大賞」後補，自2010年代初起便成為紅遍日本的文化思潮。

近藤麻理惠（白衣者）把日本收納文化打入西方，令歐美掀起一輪收納熱潮。圖為2016年她受邀來港出席講座。(李孫彤攝)

過往西方本土的極簡主義風潮，大多以動物、環境保護為驅動力；「斷捨離」的獨特之處，在於其主張人能夠通過摒棄過度物慾，實現對人生、精神世界的改造和「排毒」，帶有修禪、反消費主義，甚至反資本主義的色彩，與西方社會主義回潮不謀而合。再加上歐美的千禧一代在消費上比父母輩節儉，也令「斷捨離」理念更容易被接納。

不過，「斷捨離」思潮走出日本國門後，難保不會被西方的商業文化反噬。例如2019年11月，近藤麻理惠宣布推出自己的品牌網店，售賣中高端家居用品，似乎與反物慾背道而馳。或許在未來，「斷捨離」本身也將被打造成一種商品。

【4. 人臉識別】罪犯者的噩夢 還是奧威爾式監控？

2017年9月12日，蘋果公司發布iPhone X，這是第一部採用原深感測鏡頭（TrueDepth Camera），以Face ID解鎖的蘋果手機。用家只需到各大便利店，就可以Face ID識別身份的Apple Pay支付賬單，以及管理銀行戶口。三星（Samsung）等智能手機龍頭也推出了具備人臉識別功能的手機。隨着「刷臉」技術已普及到我們的掌心之中，其成熟程度、私隱問題誘發深思。

說到全球最廣泛應用人臉識別的國家，非中國莫屬。支付寶和微信分別在這兩年推出了自家最新的人臉識別程式「蜻蜓」和「青蛙」，應用於零售的「刷臉支付」服務。

支付寶的「刷臉支付」於今年４月進軍香港機場免稅店。(資料圖片)

英國廣播公司（BBC）在2017年製作了一個關於中國人臉識別監控系統的專題，探討中國公安機關如何通過遍布每條街道的監視系統，再配合人臉識別的大數據、身份證資訊，追溯某人的過去行徑，記者更親身測試系統，結果僅七分鐘便被警察截獲。2018年，歌手張學友在內地舉行了233場巡迴演唱會，公安機關便透過設在會場內的人臉識別系統，於全國各地捕獲數了十名干犯不同罪行的通緝犯。

一方面，你可以說，人臉識別系統有助維持治安，令罪犯無所遁形；另一方面，這個系統的強大也讓人們驚覺：當局幾乎可以全天候無界限地監控每個人的行蹤，個人私隱蕩然無存……

人臉辨識技術日漸普及，私隱與「公共安全」的爭論愈趨熾熱。(資料圖片)

無可否認，人臉識別系統已漸受各國政府青睞：印度政府計劃建立一個可供各地警方互通資訊的中央平台，利用遍布全國的監控鏡頭及人臉識別系統，打擊罪案；澳洲悉尼機場和韓國仁川機場亦已試行人臉識別通關系統；日本則計劃在明年東京奧運引入系統，辨別權限人士。

越來越多研究指出幼童過度使用電子產品的不良影響。「電子奶嘴」會怎樣影響我們的下一代？（資料圖片）

【 5.電子奶嘴】板腦變保姆 育成坐着不哭的新一代

今天，在食肆、交通工具或公眾場所等，不難發現成人們各自忙着食飯或傾談的同時，身邊的年幼小孩獨自透過手機來「送飯」或自娛，彷彿一個「溫馨和諧」的景象。

2010年代最令家長又愛又恨的新事物可能是它—「電子奶嘴」。因應智能手機普及和第四代行動通訊技術（4G）的廣泛應用，電腦、手機、平板電腦發展出一個嶄新功能：就是取代傳統奶嘴，成為防止幼兒「扭計」的最有效手段之一，故名之。

雖然「電子奶嘴」為無數繁忙而手忙腳亂的父母解決了日常難題，但專家指出，幼兒若長期使用「電子奶嘴」或損視力及語言能力。美國兒科醫學會甚至建議應該避免18個月以下的幼兒使用，即使在家長陪同下，2至5歲幼兒也不宜每天觀看多於一小時的節目。

點擊圖片，解開其餘五個關鍵詞：

上文節錄自第194期《香港01》周報（2019年12月23日）《從股東至上到持份者優先 美政商精英能糾正資本主義？》。

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