【2020展望】9件值得期待大事：NASA火星任務　全球最高大廈誕生

2020年已經來臨，新一年有什麼可以期待？無論是政壇、科技界都將有多件全球關注的大事發生，政壇肯定不會平靜，在2019年未解決的問題如中美貿易戰、英國脫歐有望在今年取得突破，年底更有美國總統特朗普（Donald Trump）的連任戰開打。在科技界方面則有NASA火星任務，而全球最高大廈的紀錄也有望在2020年刷新。

1. 中美簽署首階段貿易協議

傳中國國務院副總理劉鶴將前往華盛頓簽署中美第一階段貿易協議（Reuters）

中美貿易談判展開超過一年，終於在2019年10月宣布雙方取得共識，將達成首階段協議，至12月再透露已就文件內容達成一致，中美雙方將會在2020年1月15日在白宮簽署協議，盛傳中國副總理劉鶴將會赴美國。

但就算在簽署首階段協議後，貿易談判並未結束，外界既關注中國會增購多少美國農產品，還有中美雙方能否就第二階段協議達成共識。

2. 英國實現脫歐

約翰遜將帶領英國在1月底脫歐（美聯社）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）成功帶領保守黨在2019年12月贏得大選後，可望在2020年1月底實現英國脫歐，但他的任務並未完成，他將要與歐盟磋商貿易協議，外界擔心一旦兩方未能在2020年12月底、即脫歐過渡期完結前達成共識，英國將再有「無協議脫歐」危機。

3. 美國大選

特朗普的彈劾案還未結束，參議院即將在1月開始審訊，由於共和黨控制該院，相信有望速戰速決，彈劾案通過機會低。特朗普的真正考驗是11月3日的美國大選，在這之前，民主黨將在3月決定由哪位參選人挑戰特朗普，可能人選包括前副總統拜登、女候選人沃倫等。

特朗普能否連任還看11月（美聯社）

4. 火星任務

美國太空總署（NASA）即將在2020年推動火星任務，包括有探測車Rover，它配備有23個攝影鏡頭及2個收音「耳朵」，還有機械臂可以抽取樣本。NASA又會派出直升機在火星上空試飛，為首次於地球外的星球測試比大氣重的飛行器。

它們預計在2020年7月升空，至2021年2月抵達火星。這次火星任務目的包括尋找可能存在過的生命蹤跡，並要為人類未來登陸火星做準備。

火星探測車Rover（NASA）

5. Yahoo解封「時間囊」

2006年，科技巨企Yahoo（雅虎）發起「時間囊」（Time capsule）計劃，向公眾收集照片、文字、影片等以記錄當時的時代，當時有數以十萬計的用戶參與，Yahoo把資料數碼化放入一個儲存硬件，將在2020年解封，讓大家看看世界的變化。Yahoo當時並透過激光把資料發射到外太空，宣稱「向外星人介紹人類文明」。

Yahoo的「時間囊」計劃宣稱透過激光把資料發射到外太空（Herring Media Group）

6. 串流大戰

繼Apple TV+在2019年推出後，再有大型企業在2020年打響影片串流服務的大戰，非常熱鬧。

HBO在2020年會推出新服務HBO Max，美國NBC也計劃2020年4月推出服務，讓觀眾可以選擇「免費但有廣告」的模式。

HBO將推出新串流服務HBO Max，圖為HBO劇集《權力遊戲》劇照（美聯社）

7. 東京奧運

日本東京奧運即將2020年7月至8月舉行，目前主場館新國立競技場已經竣工，外界均期待日本會如何向世界展現該國的「軟實力」。但另一方面，這次奧運的醜聞亦沒完沒了，除了東京奧委會主席涉嫌行賄遭調查外，民眾亦不滿場館造價太貴等。

8. 杜拜世界博覽會

杜拜世界博覽會模擬圖（EXPO 2020 DUBAI網站）

杜拜將在2020年10月起舉辦世界博覽會，這是世博面世169年以來首次在中東國家舉行，杜拜對此隆重其事，趁此展出當地的高科技，例如阿聯酋航空場館會展示未來實驗室、明日機艙、機場未來科技等。

9. 全球最高摩天大廈

位於沙特阿拉伯的吉達塔（Jeddah Tower）尚在興建中，項目造價達到14億美元（109億港元），一旦完成的話，高度可望達到1000米，將會超越杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa，約828米）成為全球最高大廈。香港的環球貿易廣場（ICC）「只有」484米，不到吉達塔的一半。

吉達塔模擬圖（Jeddah Economic Company）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，吉達塔有望在2020年啟用。不過由於吉達塔的落成日期已經一再延遲，暫時未知屆時會否再次押後。