韓國小學生殺人無須面對刑事審訊　各界倡修改法律

韓國一名小學五年級的女童近日刺死自己的朋友，由於她未滿14歲，在當地不會面臨審訊，在當地引起軒然大波。隨着當地近年也有類似事件，民間要求改革法律的呼聲愈來愈高，要求當局加強打擊未成年人士犯罪。

該名小學女童是12月26日在祖父母家犯案，她疑因不忍朋友出言侮辱她的家族，趁祖父母外出時邀請被害女童到訪，其後刺死對方。警方到場後，發現這名年紀輕輕的兇手正試圖清洗血跡，一度否認殺人，後來承認罪行。根據當地法律，未滿14歲的犯罪者不會面臨審判，而是送到少年更生中心，先接受約一個月的觀察。

《韓國時報》報道，韓國近年未成年人士犯罪有上升趨勢，2018年11月，仁川一名14歲的男孩遭同學毆打與一小時後，從高處墜下身亡；一個月後，一名13歲女孩遭同學性侵後自殺。

當局數據顯示，2018年有7364名14歲以下人士被送進少年更生中心，較2015年上升12.4%。當中謀殺、搶劫、襲擊及盜竊佔犯罪的77％，性犯罪在此期間增長32％，有410宗。

民間要求改革法律的呼聲愈來愈高，指兒童必須為自己的罪行負責，有議員亦因此提出修改法律的法案。

韓國不是唯一擁有此類法律的國家，不少國家及地方都有最低刑事責任年齡，香港與澳洲為10歲、加拿大為12歲、法國則為13歲。